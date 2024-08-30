ننشر تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني جميع التخصصات الفنية (زراعي - تجاري - فندقي - صناعي) ومدارس التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك عبر موقعها الرسمي، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.



ويريد العديد من الطلاب عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي، وذلك بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني، واقتراب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

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لا يفوتك تعرف على تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات تجاري



خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية برقم الجلوس

وينشر الموجز لطلاب الدبلومات الفنية خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني 2024 كالتالي:

-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــا

-كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك

-الضغط على أيقونة عرض النتيجة ستظهر له نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات صناعي

وننشر لكم على النحو التالي مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي:



-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.28%

-العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 98.28%

-معهد فني صحي طنطا 98.14%

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 97.71%

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 97.57%

-معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 97.50%

-معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 97.28%

-معهد فني صحي المنصورة 97.28%

-معهد فني صحي الإسكندرية 97.07%

-كلية تربية حلوان بعد نجاح الطالب في المعادلة

-كلية اقتصاد منزلي حلوان.

-كلية اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج.

-كلية اقتصاد منزلي العريش.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية.

معهد فني صحي المنصورة 97.28%

معهد فني صحي الإسكندرية 97.07%

تربية حلوان 97.00%

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 97.00%

معهد فني صحى بنها 97.00%

فنى صحي جنوب الوادي 97.00%

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 97.00%

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 96.92%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.85%

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة 96.5%.

ومن المقرر أن يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية 2024، بداية من شهر سبتمبر المقبل، بحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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