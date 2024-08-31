تنسيق الجامعات 2024.. موعد انتهاء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

يستعد موقع التنسيق الإلكتروني لبدء تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات للعام الدراسي 2024-2025، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد انتهاء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وفي سياق متصل، يواصل موقع تنسيق الجامعات الإلكتروني إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ضمن مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات بين الكليات"، وتُتاح هذه الخدمة للطلاب في ضوء نسبة الـ10% المخصصة للتحويلات، كما يستمر الموقع في استقبال طلبات التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.

شروط تحويلات الطلاب بين الكليات

وأوضح مكتب تنسيق الجامعات 2024، أن تحويل الطلاب بين الكليات يجب أن يلتزم بعدة ضوابط، منها انه يجب أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، كما يشترط أن يكون التحويل غير المناظر بناءً على استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، كما يشترط ايضا الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وأكد المكتب أن التحويل يتم فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

كما يتيح موقع التنسيق الإلكتروني باب التقديم لتسجيل الرغبات للطلاب الذين استنفدوا رغباتهم في المرحلة الثانية أو الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال تلك الفترة، يمكن لهؤلاء الطلاب الدخول إلى الموقع وتسجيل رغباتهم، من خلال الضغط هنا.

تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

جدير بالذكر أن، ذلك يأتي بالتزامن مع انتهاء اختبارات القدرات بكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية والموسيقية والفنية، والتي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

يُذكر أن موقع التنسيق الإلكتروني قد بدأ في استقبال طلبات التماس تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية منذ يوم الخميس الماضي، وفقًا للقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

كما انه من المقرر أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بعد إعلان نتائج الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2024.

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