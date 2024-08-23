أكاديمية الشرطة تختتم تدريبا في القانون الدولي بالتنسيق مع «الصليب الأحمر»

اختتمت أكاديمية الشرطة ، الدورة التدريبية الرابعة للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي"، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما شارك في تلك الدورة عدد من الكوادر الأمنية.

دورة أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الصليب الأحمر

كما تضمنت دورة أكاديمية الشرطة التي نظمتها البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 4 أيام متتالية مجموعة من المحاضرات والتدريبات، تم خلالها التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالأضافة لاستعراض أنشطتها على المستويين المحلي والدولي، كما تناولت الدورة البرنامج تصنيف النزاعات المسلحة، الفئات المشمولة بالحماية، وآليات احترام القانون الدولي ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

وشهدت الدورة التدريبية تفاعلًا كبيرًا من الكوادر الأمنية المشاركة، حيث تضمنت تدريبات متخصصة في مجال عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة لاستعراض موضوعات هامة.

جدير بالذكر أن،تلك الدورة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تركز على تعزيز قدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني، من خلال برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، كما تعكس هذه الجهود حرص وزارة الداخلية على التعاون مع الهيئات الدولية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بها.

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