siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

حوادث ومحاكم

أكاديمية الشرطة تختتم تدريبا في القانون الدولي بالتنسيق مع «الصليب الأحمر»

دورة أكاديمية الشرطة
دورة أكاديمية الشرطة

اختتمت أكاديمية الشرطة ، الدورة التدريبية الرابعة للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي"، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما شارك في تلك الدورة عدد من الكوادر الأمنية.

دورة أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الصليب الأحمر

كما تضمنت دورة أكاديمية الشرطة التي نظمتها البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 4 أيام متتالية مجموعة من المحاضرات والتدريبات، تم خلالها التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالأضافة لاستعراض أنشطتها على المستويين المحلي والدولي، كما تناولت الدورة البرنامج تصنيف النزاعات المسلحة، الفئات المشمولة بالحماية، وآليات احترام القانون الدولي ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

لا يفوتك

بالصور .. الداخلية تُقيم مسابقة رماية بالأسلحة النارية لضباط الشرطة بمشاركة فعالة من العنصر النسائى بأكاديمية الشرطة

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

وشهدت الدورة التدريبية تفاعلًا كبيرًا من الكوادر الأمنية المشاركة، حيث تضمنت تدريبات متخصصة في مجال عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة لاستعراض موضوعات هامة.

جدير بالذكر أن،تلك الدورة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تركز على تعزيز قدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني، من خلال برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، كما تعكس هذه الجهود حرص وزارة الداخلية على التعاون مع الهيئات الدولية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بها.

 

اقرأ أيضا:

الخطوات والرابط.. الاستعلام عن فاتورة المياه أونلاين

وأنت في مكانك.. طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة برابط مباشر

 

 

لا يفوتك

شاهد ماذا قال الرئيس السيسي للطلاب الجدد بأكاديمية الشرطة اليوم (فيديو وصور)

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية .. أعرف التفاصيل

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية ال31 لطلبة الجامعات المصرية
تم نسخ الرابط