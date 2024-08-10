تعرف علي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالمدارس .. وقرارات تطبق للمرة الأولي

أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات 2024-2025، والتي تحدد مواعيد بدء ونهاية الفصول الدراسية والإجازات للطلاب الجامعيين.

وفيما يلي تقدم “الموجز” تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد:

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وموعد بدء الدراسات بالجامعات:



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات .. بداية الدراسة: السبت 28 سبتمبر 2024.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات .. مدة الفصل الدراسي الأول: 14 أسبوعًا.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات .. نهاية الدراسة بالفصل الدراسي الأول: الخميس 2 يناير 2025.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات .. بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 4 يناير 2025.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات .. نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول: الخميس 23 يناير 2025.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات .. إجازة منتصف العام: من السبت 25 يناير 2025 حتى الخميس 6 فبراير 2025.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات .. بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات .. مدة الفصل الدراسي الثاني: 16 أسبوعًا.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات .. نهاية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني: الخميس 29 مايو 2025.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في الجامعات .. امتحانات الفصل الدراسي الثاني: يتم تحديد موعدها طبقًا لطبيعة كل كلية.



الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في المدارس.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في المدارس:

السبت 28 سبتمبر 2024: بدء الدراسة بجميع المدارس.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في المدارس .. امتحانات الفصل الدراسي الأول:

السبت 4 يناير 2025: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في المدارس .. إجازة منتصف العام:

السبت 25 يناير 2025: بدء إجازة منتصف العام الدراسي.



تنتهي الإجازة يوم الخميس 6 فبراير 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في المدارس.. بداية الفصل الدراسي الثاني:

السبت 8 فبراير 2025: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

ملاحظات هامة:



تطوير مناهج الصف الأول الإعدادي:



العام الدراسي الجديد 2024-2025 سيشهد تغيير مناهج الصف الأول الإعدادي، في إطار جهود تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

مقارنة مع العام الدراسي الماضي:



العام الدراسي الماضي 2023-2024 بدأ في نفس التوقيت تقريبًا يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وانتهى يوم السبت 8 يونيو 2024.

جدير بالذكر أن تطوير التعليم في مصر هو عملية مستمرة تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين جودة التعليم وتحديث المناهج وتوفير بيئة تعليمية تساهم في إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل. تشمل جهود تطوير التعليم في مصر عدة محاور أساسية، منها:

1. تطوير المناهج الدراسية:



تحديث المناهج: تعمل وزارة التربية والتعليم على تحديث المناهج الدراسية لتتوافق مع المعايير العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل. يشمل ذلك التركيز على تطوير المهارات الأساسية مثل التفكير النقدي، والابتكار، واستخدام التكنولوجيا.



إدخال مناهج جديدة: تم تطوير مناهج جديدة في بعض المراحل التعليمية، مثل مناهج الصف الأول الثانوي ومرحلة التعليم الإعدادي، بهدف تعزيز الفهم العميق للمواد بدلاً من الحفظ.



2. استخدام التكنولوجيا في التعليم:

التحول الرقمي: تم إدخال منصات تعليمية إلكترونية مثل "بنك المعرفة المصري" وتطبيقات تعليمية أخرى لدعم التعليم عن بُعد وتعزيز العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا.



التعلم الإلكتروني: تم تعزيز البنية التحتية الرقمية في المدارس، بما في ذلك توفير أجهزة الحاسوب اللوحية (التابلت) للطلاب، خاصة في المرحلة الثانوية، وتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التعليم.

3. تدريب وتأهيل المعلمين:

برامج تدريبية: يتم تنفيذ برامج تدريبية متواصلة للمعلمين لتحسين مهاراتهم التدريسية ورفع كفاءتهم، بالإضافة إلى إدخال برامج تدريبية متخصصة في استخدام التكنولوجيا وطرق التدريس الحديثة.



التطوير المهني: تعزز الوزارة التطوير المهني المستمر للمعلمين من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والشهادات المعتمدة.

4. تحسين البيئة التعليمية:

تطوير المدارس: تم إطلاق مشاريع لتطوير البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك بناء مدارس جديدة، وترميم المدارس القديمة، وتوسيع الفصول الدراسية للتقليل من كثافة الطلاب.



توفير موارد تعليمية: يتم تزويد المدارس بالموارد التعليمية الحديثة مثل المكتبات، المختبرات العلمية، والأدوات التكنولوجية لدعم العملية التعليمية.

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