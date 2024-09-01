حقيقة تسريب امتحان الديناميكا الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024

بدأ طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد أدواء امتحان الديناميكا الدور الثاني والذي يسمى بـ “ الرياضيات التطبيقية ” في الساعة التاسعة صباحًا، وتحُاول جروبات الغش شاومينج إقناع الطلاب بتصوير أوراق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني وإرسالها حتى تتمكن من عرضها على متخصصين المادة لحلها.

ورصد “الموجز” عدة جروبات للغش عبر تطبيق تليجرام يحاولون الحصول على امتحان الديناميكا الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة حيث من المقرر أن يستمر الامتحان حتى الساعة الحادية عشر صباحًا أي سيكون لمدة ساعتان.

تداول امتحان الديناميكا الدور الثاني

محاولات لتداول امتحان الديناميكا الدور الثاني

وطلبت جروبات الغش من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة مبالغ مالية زاعمين تسريب امتحان الديناميكا الدور الثاني وباقي امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 بملبغ يصل إلى 300 جنيه ويتم دفعهم عبر فودافون كاش.

حقيقة تسريب امتحان الديناميكا الدور الثاني

كما رصدنا عدة جروبات باسم تسريب امتحان الديناميكا الدور الثاني ولكن حتى الآن لم تنشر شاومينج الامتحان عبر تطبيق تليجرام حيث يتبقى من الوقت لطلاب الثانوية العامة في الامتحان اليوم ساعة.

جروبات الغش شاومينج

انتشرت على جروبات الغش شاومينج أيضًا بالأمس السبت صور زُعم أنها تخص امتحاني الجغرافيا والكيمياء لطلاب الثانوية العامة خلال امتحانات الدور الثاني، بدأت هذه الصور بالظهور بعد مرور نصف الوقت المخصص للامتحان، والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

تداول امتحاني الجغرافيا والكيمياء لطلاب الثانوية العامة

تداول امتحاني الجغرافيا والكيمياء لطلاب الثانوية العامة

وقد تم تداول امتحاني الجغرافيا والكيمياء لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق "تليجرام" مصحوبًا بالأسئلة والإجابات أثناء أداء الطلاب للامتحان، ورغم أن الامتحان كان لا يزال جاريًا ، إلا أن نشر هذه الصور أثار تساؤلات حول مدى صحة هذه التسريبات ومصداقيتها، وما إذا كانت بالفعل تخص الامتحان الحالي.

ضبط 4 حالات غش بالأمس

وفي سيتق أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم ضبط أربع حالات غش خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، وتم رصد طالبتين في لجنتين بمحافظتي القاهرة والشرقية أثناء محاولتهما الغش باستخدام الهاتف المحمول في امتحان الجغرافيا.

كما تم ضبط طالبين آخرين في لجنتين بمحافظتي الجيزة والقاهرة خلال امتحان الكيمياء. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب وفقًا للقرارات الوزارية المعمول بها.

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