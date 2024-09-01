بعد إعادة الهيكلة.. اعرف منهج الثانوية العامة 2025 الجديد بالتفصيل

أصبح منهج الصف الثالث الثانوي لعام 2025 موضوعًا يشغل الرأي العام المصري بشكل كبير، خاصة بعد تعديلات وإعادة هيكلة الثانوية العامة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المرحلة الثانوية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

منهج تالتة ثانوي 2025: هل هناك تغييرات؟

فيما يخص منهج تالتة ثانوي 2025، لم تصدر وزارة التربية والتعليم أي قرارات جديدة تتعلق بتعديل أو حذف مناهج الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025. وبذلك، سيبقى منهج تالتة ثانوي كما هو دون تغيير في المواد التي قررت الوزارة تدريسها لطلاب الشعب العلمية والأدبية.

إعادة هيكلة الثانوية العامة 2025

تخفيف مواد الثانوية العامة 2025

قررت وزارة التربية والتعليم تخفيف عدد المواد التي يدرسها طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد، حيث سيدرس الطالب 5 مواد بدلًا من 7 مواد، وسيتم تطبيق هذا القرار بدءًا من العام الدراسي 2024-2025.

تفاصيل المواد الدراسية للصف الثالث الثانوية 2025

شعبة العلمي علوم: سيدرس الطلاب خمس مواد وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.

شعبة العلمي رياضيات: سيدرس الطلاب خمس مواد وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء.

الشعبة الأدبية: ستصبح مادتا علم النفس واللغة الأجنبية الثانية مواد نجاح ورسوب فقط، ولن تضاف للمجموع. وبالتالي، سيدرس طلاب الشعبة الأدبية خمس مواد فقط وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، الإحصاء.

إعادة هيكلة الثانوية العامة 2025

إعادة هيكلة الثانوية العامة 2025

هذا التخفيف يهدف إلى تقليل الضغط على الطلاب وتركيز الجهود على المواد الأساسية التي تشكل جزءًا كبيرًا من التقييم النهائي للطلاب. ومن المتوقع أن يساهم هذا التغيير في تحسين تجربة التعليم وزيادة فعالية الدراسة والتحصيل لدى الطلاب.

وفي سياق اخر، حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

اقرأ أيضا:

لطلاب الثانوية العامة 2024.. الفرق بين الجامعات الاهلية والخاصة



طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا الدور الثاني السبت المقبل