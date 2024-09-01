كل ما تريد معرفته عن مصاريف جامعة مصر الدولية وشروط الالتحاق

مع اقتراب موعد بدء تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2024-2025، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن تفاصيل مصاريف وتنسيق كليات جامعة مصر الدولية (MIU).

تُعتبر جامعة مصر الدولية من المؤسسات التعليمية الخاصة في مصر، حيث توفرمجموعة متنوعة من التخصصات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن جامعة مصر الدولية 2025 والمصاريف الخاصة بها.

مصاريف جامعة مصر الدولية للعام 2024-2025

كلية الصيدلة: 117,000 جنيه.

117,000 جنيه. كلية طب الأسنان: 232,000 جنيه.

232,000 جنيه. مصاريف كلية الألسن: 77,500 جنيه.

77,500 جنيه. مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات: 125,000 جنيه.

125,000 جنيه. كلية التجارة: 107,000 جنيه.

107,000 جنيه. مصاريف كلية الهندسة: 109,000 جنيه.

109,000 جنيه. مصاريف كلية الإعلام: 107,000 جنيه.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة مصر الدولية 2025

عند التقديم في جامعة مصر الدولية، يجب على الطلاب تقديم المستندات التالية:

احضار أصل شهادة الميلاد.

بالنسبة لغير المصريين: على الطالب المتقدم احضار شهادة الميلاد الأصلية مصدقة من السفارة ووزارة الخارجية.

احضار صورة من بطاقة الرقم القومي.

6 صور شخصية مقاس 4×6.

احضار نموذج الخدمة العسكرية (للذكور).

كما يشترط احضار شهادة الثانوية العامة.

شروط القبول في جامعة مصر الدولية

للقبول في جامعة مصر الدولية، يجب على الطلاب استيفاء عدة شروط التالية:

يشترط على الطالب المتقدم الحصول على الحد الأدنى في تنسيق الجامعات الخاصة.

اجتياز الفحص الطبي في الجامعة.

كما يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويشترط ايضا اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية.

كما يجب تقديم الموقف من التجنيد إذا كان الطالب أكبر من 18 عامًا.

تصديق شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من وزارة الخارجية المصرية إذا كان الطالب من الخارج.

وفي حالة أن الطالب كان مسجلًا في جامعة أخرى، يجب تقديم موقفه من التجنيد وخطاب من الجامعة السابقة لتأكيد استلام الملف.

جدير بالذكر أن، جامعة مصر الدولية تسعى لتقديم بيئة تعليمية متميزة تساهم في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي.

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