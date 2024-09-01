وزير التربية والتعليم يشارك في مؤتمر بفرنسا حول توجيه التكنولوجيا للتعليم

غادر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024"، الذي تنظمه منظمة اليونسكو تحت عنوان "توجيه التكنولوجيا للتعليم" خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر 2024.

وسيشارك وزير التربية والتعليم في جلسة عامة بعنوان "التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم: ضمان اتباع نهج مستدام يركز على الإنسان"، حيث سيستعرض خلالها جهود مصر ورؤيتها في دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل.

وزير التربية والتعليم

مؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024

كما سيعقد وزير التربية والتعليم اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين في منظمة اليونسكو على هامش المؤتمر، بهدف تعزيز التعاون في مجالات مختلفة تتعلق بالمنظومة التعليمية، خاصة في مجالات تدريب المعلمين وأنظمة التعلم مدى الحياة.

ومن المقرر أيضًا أن يشارك وزير التربية والتعليم في اجتماع لمناقشة مشروع "المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا"، حيث سيتم استعراض استراتيجية الذكاء الاصطناعي في التعليم.

سبل تطوير المدارس المصرية اليابانية

وفي سياق أخر، ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، اجتماعًا مع وحدة تشغيل المدارس المصرية اليابانية، حيث تمت مناقشة سبل تطوير منصة إدارة هذه المدارس بهدف تحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن المدارس المصرية اليابانية تُعد من بين أفضل المدارس في مصر، واستعرض خلال الاجتماع نظام التعليم المتبع فيها وآليات تطبيق الأنشطة التربوية بشكل عملي.

وزير التربية والتعليم

توجيهات وزير التربية والتعليم

أصدر الوزير توجيهات بتطوير المنصة الرئيسية لإدارة التعليم بالمدارس المصرية اليابانية، مع التركيز على مراجعة المواد التعليمية بعناية، وضمان أن تكون الفيديوهات التعليمية تفاعلية وجاذبة للطلاب. كما شدد على ضرورة إدراج الواجبات المنزلية والاختبارات الأسبوعية بشكل يثير اهتمام الطلاب، مشيدًا بالأنشطة الاستباقية التي تُعد الطالب للدرس قبل الحصة.

تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض النظام التعليمي في مختلف المراحل الدراسية داخل المدارس المصرية اليابانية وآليات تنفيذ الأنشطة.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك الأستاذة شيرين حمدي، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة نيفين حمودة، المشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة نرمين النعماني، مستشار الفريق التعليمي في وحدة المدارس المصرية اليابانية، والأستاذ مالك الرفاعي، مدير عام الوحدة.

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