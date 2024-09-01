رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية المرحلة الثانية 2025

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء المرحلة الثانية التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عدد من المحافظات، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، كما يأتي هذا القرار في ضوء عدم اجتياز بعض الطلاب لاختبارات المقابلات الشخصية خلال المرحلة الأولى، ولتلبية رغبات الطلاب وأولياء الأمور ولإتاحة الفرصة أمام طلاب الدور الثاني، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فترة التقديم للمرحلة الثانية ستبدأ من اليوم الأحد، 1 سبتمبر 2024، وتستمر لمدة أسبوع، يمكن للطلاب الراغبين في التقديم زيارة الموقع الرسمي للوزارة من خلال الضغط عبر الرابط من هنا.

نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس حكومية نموذجية تقدم تعليماً فنياً بنظام ثلاث سنوات، حيث يتم تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب. تعمل هذه المدارس بنظام شراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاعين الخاص والعام، بهدف تعزيز وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وإعداد خريجين مؤهلين لدخول سوق العمل المحلي والدولي.

مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2025

كما تتضمن المناهج الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ثلاثة محاور رئيسية:

مادة العلوم الأساسية والثقافية.

مادة العلوم الفنية في مجال التخصص.

التدريب العملي.

بعد التخرج، تتاح للطلاب عدة مسارات مهنية وتعليمية، منها:

-يمكن للطالب الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

-او متابعة الدراسة في الجامعات التكنولوجية.

-كما يمكن لطالب مدرس التكولوجيا التطبيقية الالتحاق بالمعاهد الفنية.

-استكمال التعليم في الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

مميزات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

ومن أبرز المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

تدريب عملي خلال فترة الدراسة في مصانع وشركات الشريك الصناعي.

فرص للتوظيف في شركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب.

توفير الزي المدرسي مجاناً.

اقرأ أيضا:

لطلاب الثانوية العامة 2024.. الفرق بين الجامعات الاهلية والخاصة

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا الدور الثاني السبت المقبل