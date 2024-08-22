وزير التربية والتعليم: نتعاون مع الأزهر لمكافحة التطرف وتعزيز القيم النبيلة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في مشيخة الأزهر، ويستعرض “الموجز” كافة تفاصيل الاجتماع.

أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره لجهود شيخ الأزهر في نشر القيم الدينية، وأكد التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع الأزهر في مجالات تحصين الطلاب ضد التطرف، مشيرًا إلى أهمية دمج القيم والأخلاق في المناهج التعليمية بطرق غير تقليدية، وتقديم محتوى تعليمي عصري يتناسب مع جميع المراحل العمرية.

وزير التربية والتعليم

تصريحات وزير التربية والتعليم

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تهدف إلى إعادة الطلاب إلى المدارس وتقديم تعليم فعال يُعدهم لوظائف المستقبل.

وسيلة أساسية لتعزيز الهوية الدينية

شدد الإمام الأكبر على أن التعليم يمثل وسيلة أساسية لتعزيز الهوية الدينية والثقافية لدى النشء والشباب، مُؤكدًا أنه يشكل الجدار الواقي الذي يحميهم من الفكر المتطرف والغزو الثقافي الذي يهدف لتشويه القيم والأخلاق.

تحديات الحفاظ على خصوصية التعليم

أبرز الإمام الطيب ضرورة الحفاظ على خصوصية التعليم العربي، محذرًا من الانسياق وراء الأنظمة التعليمية الحديثة التي قد تحمل أهدافًا غير معلنة لإقصاء هويتنا الدينية والعربية، مشيرًا إلى المخططات التي تسعى لاختطاف التعليم العربي لخدمة أجندات ثقافية خارجية.

وشدد على أهمية استعادة المدرسة لدورها التربوي دون أن تكون عبئًا على الأسر، أكد الإمام الأكبر على أهمية توفير بيئة تحترم المعلم وتقدره كقدوة إيجابية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون المعلم نموذجًا للتفاني والإخلاص.

واسترجع ذكرياته كطالب، حيث كانت أمانيه أن يصبح مثل أساتذته بسبب ما رأى فيهم من ثقافة واحترام.

وزير التربية والتعليم

تعزيز التعاون بين الوزارتين في دمج الأنشطة البيئية

وفي سياق أخر، عقد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اجتماعًا مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارتين في دمج الأنشطة البيئية في المدارس. تم التأكيد على دمج مفاهيم البيئة الحديثة ضمن المناهج الدراسية، وتطبيق مبادرات مثل "إعادة تدوير المخلفات" وتشجير المدارس.

اقترحت وزيرة البيئة تنظيم مسابقة لاختيار أفضل مدرسة في جمع وفرز المخلفات، لتعزيز الوعي البيئي. كما ناقش الاجتماع آليات التعاون لتنفيذ المبادرات البيئية وتعزيز الوعي لدى الطلاب.

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