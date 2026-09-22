موعد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة كاملة

يبحث عدد كبير من المواطنين يوميًا عن موعد صلاة الفجر اليوم، بالتزامن مع بداية يوم جديد وحرص المسلمين على معرفة مواعيد الصلوات الخمس بدقة، خاصة وقت أذان الفجر وموعد أداء الصلاة في المساجد.

ويقدم في السطور التالية جدولًا يتضمن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 في عدد من المحافظات المصرية، مع التركيز على موعد صلاة الفجر، إلى جانب أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

موعد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

يأتي موعد صلاة الفجر اليوم في القاهرة في تمام الساعة 5:16 صباحًا، بينما يحين وقت صلاة الفجر في الإسكندرية عند الساعة 5:20 صباحًا.

وتختلف مواعيد أذان الفجر من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي لكل مدينة، ولذلك يحرص المسلمون على معرفة التوقيت المحلي للصلاة قبل التوجه إلى المساجد أو أداء الصلاة في المنزل.

ويُعد وقت صلاة الفجر من أبرز مواقيت الصلاة التي تحظى باهتمام يومي، إذ يبدأ به المسلم يومه بأداء أولى الصلوات المفروضة، قبل شروق الشمس.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

تشمل مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة مواعيد الصلوات الخمس على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر: 5:16 صباحًا.

5:16 صباحًا. موعد صلاة الظهر: 12:48 ظهرًا.

12:48 ظهرًا. موعد صلاة العصر: 4:15 مساءً.

4:15 مساءً. موعد صلاة المغرب: 6:52 مساءً.

6:52 مساءً. موعد صلاة العشاء: 8:09 مساءً.

ويأتي أذان الفجر في القاهرة اليوم في الساعة 5:16 صباحًا، وهو التوقيت الذي يبحث عنه كثير من المواطنين لمعرفة موعد الاستيقاظ والاستعداد لصلاة الفجر.

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية

أما في محافظة الإسكندرية، فيحين موعد صلاة الفجر اليوم في تمام الساعة 5:20 صباحًا، بينما تأتي باقي مواقيت الصلاة وفق التوقيت التالي:

صلاة الظهر: 12:53 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:20 مساءً.

صلاة المغرب: 6:57 مساءً.

صلاة العشاء: 8:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وبالنسبة إلى مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، فيأتي موعد صلاة الفجر عند الساعة 5:12 صباحًا، وهو من المواعيد المبكرة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى.

وتأتي باقي الصلوات في الإسماعيلية كالتالي:

صلاة الظهر: 12:44 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:11 مساءً.

صلاة المغرب: 6:48 مساءً.

صلاة العشاء: 8:06 مساءً.

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ

وفي مدينة شرم الشيخ، يحين وقت صلاة الفجر اليوم في الساعة 5:06 صباحًا، بينما يأتي موعد صلاة الظهر عند 12:36 ظهرًا.

وتستكمل مواقيت الصلاة في شرم الشيخ كالتالي:

صلاة العصر: 4:03 مساءً.

صلاة المغرب: 6:40 مساءً.

صلاة العشاء: 7:55 مساءً.

ويأتي موعد الفجر في شرم الشيخ قبل موعده في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وفق المواقيت المنشورة لهذا اليوم.

موعد صلاة الفجر في أسوان اليوم

وفي محافظة أسوان، يحين موعد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 عند الساعة 5:15 صباحًا، بينما تأتي باقي مواقيت الصلاة على النحو التالي:

صلاة الظهر: 12:41 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:07 مساءً.

صلاة المغرب: 6:45 مساءً.

صلاة العشاء: 7:58 مساءً.

جدول مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات

المحافظة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء القاهرة 5:16 ص 12:48 م 4:15 م 6:52 م 8:09 م الإسكندرية 5:20 ص 12:53 م 4:20 م 6:57 م 8:15 م الإسماعيلية 5:12 ص 12:44 م 4:11 م 6:48 م 8:06 م شرم الشيخ 5:06 ص 12:36 م 4:03 م 6:40 م 7:55 م أسوان 5:15 ص 12:41 م 4:07 م 6:45 م 7:58 م

أهمية معرفة وقت صلاة الفجر

وتكتسب معرفة موعد صلاة الفجر أهمية خاصة لدى المسلمين، لارتباطها ببداية وقت صلاة الفجر وانطلاق يوم المسلم بأداء الفريضة. كما يحرص كثيرون على معرفة توقيت أذان الفجر مسبقًا للاستعداد للصلاة والذهاب إلى المسجد في الوقت المحدد.

وتختلف مواقيت الصلاة يوميًا بصورة تدريجية نتيجة التغير في طول النهار والليل وموقع الشمس، كما تختلف من محافظة إلى أخرى، وهو ما يجعل متابعة جدول مواقيت الصلاة اليوم أمرًا مهمًا للراغبين في أداء الصلوات في أوقاتها.

وبحسب المواقيت المعلنة ليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، فإن أبكر موعد لصلاة الفجر بين المحافظات المذكورة هو في شرم الشيخ عند الساعة 5:06 صباحًا، بينما يأتي موعد الفجر في الإسكندرية عند الساعة 5:20 صباحًا.

ويُنصح دائمًا بالاعتماد على المواقيت الرسمية المعتمدة في كل منطقة عند تحديد مواعيد الصلاة، خاصة أن الفروق الزمنية بين المحافظات قد تكون ملحوظة، فضلًا عن اختلاف توقيت الصلاة من يوم إلى آخر.