استثناء مدارس النيل المصرية من قرارات وزير التعليم بشأن المدارس الدولية.. تفاصيل

قالت مدارس النيل المصرية الدولية إن القرارات الوزارية الأخيرة المتعلقة بالمدارس الدولية والشهادات الأجنبية لا تنطبق على شهادة النيل الدولية مشيرة إلى أن شهادة النيل الدولية تعد شهادة مصرية ذات معايير دولية خاصة بها، ولها قرارات وزارية تنظيمية خاصة بها، مما يجعلها فريدة ومتميزة.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن مدارس النيل المصرية الدولية والقرارات الوزارية الأخيرة المتعلقة بالمدارس الدولية التي أصدرها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بالأمس من بينها اعتبار مادة اللغة الفرنسية مادة نجاح ورسوب لطلاب الثانوية العامة.



مدارس النيل المصرية الدولية

بيان مدارس النيل المصرية الدولية

طالبت مدارس النيل المصرية الدولية من أولياء الأمور بعدم نشر أو الترويج للشائعات أو التكهنات بشأن شهادة النيل الدولي، مؤكدة أن النظام التعليمي في مدارس النيل يحظى بدعم كامل من الحكومة والقيادة السياسية، التي تسعى لتقديم تعليم متميز.

تفاصيل اعتبار مادة اللغة الفرنسية مادة نجاح ورسوب



أكدت مدارس النيل المصرية الدولية في بيانها أن القرار الوزاري الخاص باعتبار مادة اللغة الفرنسية مادة نجاح ورسوب لطلاب الثانوية العامة لا ينطبق على طلاب شهادة النيل الدولية، وذكرت أن طلاب شهادة النيل لديهم الحق في التسجيل لدراسة مادة اللغة الفرنسية، والتي تُعد من المواد المكملة للالتحاق بالجامعة وتدخل في مجموع درجاتهم.



اختتمت مدارس النيل المصرية الدولية بدعوة أولياء الأمور إلى الاعتماد فقط على المعلومات التي تُنشر عبر الصفحة الرسمية للمدارس وعدم التصديق بأي معلومات أخرى غير موثوقة.

مدارس النيل المصرية الدولية

قرار وزير التربية والتعليم بشأن المدارس الدولية



أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا تنظيميا يشمل التزام المدارس الدولية بتدريس مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التاسع، مع تحديد نسبة معينة لهذه المواد في المجموع الكلي للدرجات.

ويعد هذا القرار يسري على الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع اعتبارا من العام الدراسي 2024-2025، ويشمل الطلاب في الصف العاشر اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026.

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