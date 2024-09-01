بالتفاصيل.. تعرف على جدول اجازات المدارس 2024-2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم جدول اجازات المدارس 2024-2025 للعام الدراسي الجديد والذي يتضمن تواريخ العطلات الرسمية والإجازات التي ستؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس، هذا الجدول يهدف إلى توفير رؤية واضحة للطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد التوقفات الدراسية خلال العام الدراسي.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن جدول اجازات المدارس 2024-2025 حيث تُعد الإجازات جزءًا مهمًا من التقويم الأكاديمي، حيث توفر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فترة راحة واستجمام، بناءً على الخريطة الزمنية التي اعتمدتها الوزارة، ستحدد هذه الإجازات بشكل دقيق، مما يسهم في تنظيم أفضل لوقت الدراسة.

جدول اجازات المدارس 2024-2025

جدول اجازات المدارس 2024-2025

يشمل جدول اجازات المدارس 2024-2025 وتشمل الإجازات إجازة عيد القوات المسلحة يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، هذه الإجازة تمنح الطلاب فرصة للراحة والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، وستؤثر على مواعيد الدراسة خلال هذا اليوم.

جدول اجازات المدارس 2024-2025

تفاصيل جدول اجازات المدارس 2024-2025

يأتي جدول اجازات المدارس 2024-2025 ويشمل أيضًا إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء، 7 يناير 2025، حيث ستكون فرصة للطلاب المسيحيين للاحتفال بالعيد وباقي الإجازات كالتالي:

إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم الاثنين، 31 مارس 2025، ويستفيد الطلاب من فترة إجازة تمتد لعدة أيام، مما يوفر لهم فرصة للاحتفال مع أسرهم وتجنب ضغوط الدراسة خلال هذه الفترة.

سيكون يوم الاثنين، 21 أبريل 2025، إجازة بمناسبة شم النسيم. هذه الإجازة توفر للطلاب فرصة للاستمتاع بالأنشطة الخارجية والاحتفالات التي تتزامن مع بدء فصل الربيع.

تأتي إجازة عيد تحرير سيناء يوم الجمعة، 25 أبريل 2025. هذه الإجازة تعزز الوعي الوطني بين الطلاب، مما يساهم في زيادة اهتمامهم بتاريخ بلادهم وتعزيز روح الوطنية لديهم.

يوم الخميس، 1 مايو 2025، سيكون إجازة بمناسبة عيد العمال. هذه الإجازة تتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس قسطًا من الراحة، وتتيح لهم الاستفادة من فترة استجمام إضافية قبل انتهاء الفصل الدراسي.

جدول اجازات المدارس 2024-2025

هل يوم السبت إجازة رسمية للمدارس 2024

في العام الدراسي 2024، تستمر إجازة يوم السبت في المدارس الرسمية والخاصة لا توجد قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم بشأن إلغاء إجازة السبت، لذا تظل الإجازة سارية كما في السنوات السابقة.

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