بالإجابات والأسئلة.. تدول امتحان علم النفس الدور الثاني 2024

بدأت جروبات الغش شاومينج تداول امتحان علم النفس الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بعد مرور نصف ساعة من بدء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 وقامت هذه الجروبات بنشر الأسئلة مرفقة بالإجابات عبر تطبيق تليجرام.

انتشرت الصور المزعومة لأسئلة وإجابات امتحان علم النفس الدور الثاني بشكل واسع بين طلاب الثانوية العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط محاولات لإغراء الطلاب بمشاركة هذه المحتويات لتحقيق نتيجة أفضل، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا لقواعد سير امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024.

تدول امتحان علم النفس الدور الثاني

تدول امتحان علم النفس الدور الثاني

وينشر “الموجز” الصور المزعومة والمتداولة من قبل جروبات الغش شاومينج في امتحان علم النفس الدور الثاني حيث بدأ تاسع يوم في امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر للساعة الثانية عشر ظهرًا.

مواصفات امتحان علم النفس الدور الثاني

وننشر لكم مواصفات امتحان علم النفس الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة لمعرفة الدرجات وحسابها بعد الامتحان قبل ظهور النتيجة والتي من المقرر ظهورها بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 وهي كالتالي:

حددت وزارة التربية والتعليم المواصفات النهائية في امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة 2024، حيث تبلغ الدرجة النهائية للامتحان 60 درجة موزعة على 46 سؤالًا.

يتضمن امتحان علم النفس أيضًا 85% من الأسئلة الموضوعية ختيار من متعدد و15% من الأسئلة المقالية.

ويتألف امتحان علم النفس والاجتماع من سؤالين مقاليين، ويخصص لكل سؤال مقالي درجتان، ليصبح مجموع درجات الأسئلة المقالية 4 درجات.

أما بالنسبة للأسئلة الموضوعية في “اختيار من متعدد”، فيتضمن الامتحان 44 سؤالًا، بإجمالي درجات تبلغ 56 درجة.

تدول امتحان علم النفس الدور الثاني

جروبات الغش شاومينج

وفي سياق أخر، تواصل جروبات الغش شاومينج محاولاتها للتأثير على سير امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024، حيث سعت هذه الجروبات إلى إقناع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بتصوير أوراق امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل.

ورصد "الموجز" تفاصيل هذه المحاولات التي تزامنت مع انطلاق امتحانات الجيولوجيا لطلاب الشعبة العلمية وعلم النفس لطلاب الشعبة الأدبية في الساعة التاسعة صباحًا، والتي تستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

تدول امتحان علم النفس الدور الثاني

تداول أوراق امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس

وعبر تطبيق تليجرام، أرسلت جروبات الغش شاومينج رسائل تحث فيها الطلاب على تداول أوراق امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس في محاولة لتعطيل نزاهة العملية الامتحانية.

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