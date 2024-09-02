موعد تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2024 على موقع التنسيق رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. أعلنت وزارة التعليم العالي رسميا، موعد تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية نظام (3- 5) سنوات "دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" .

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2024

وذكرت الوزارة في بيان حصل “الموجز” على نسخة منه أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لـطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024على النحو التالي:-

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الأتي:-

المؤهل النسبة المئوية

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية– السياحة والفنادق) 60% فأكثر

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:-

المؤهل النسبة المئوية

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي. 60%فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيانالدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام). 75% فأكثر

دبلوم السالزيانالدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام). 75% فأكثر الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75%حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

الحد الأدني للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2024



مواعيد تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2024

يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى يومالخميس الموافق 12/9/2024.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدامرقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلالموقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت:www.tansik.digital.gov.eg

• سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة أعلاه.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثةعصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني

التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.

تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

تعليمات هامة للطلاب قبل التسجيل في التنسيق

هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموع

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني

أولا : الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيقwww.tansik.digital.gov.eg

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج

باستمارة النجاح كمايلى : ـ

س / 000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

ثانيا : الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية"

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg

2. ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله .

قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات)

التحويل بين الكليات الجامعية

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة مايلي:-

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المُقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لاتوجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.

التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

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