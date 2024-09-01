رسميًا.. مواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي مواعيد وأمامن أدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2024، في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول ببعض الكليات.

كليات تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم العالي ، حصل “الموجز” على نسخة منه فإن الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها لطلاب الدبلومات الفنية 2024 كالتالي:

كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات( حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون}فقط).

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا)

موعد أداء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2024

تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الدبلومات الفنية 2024 لهم لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءًا من يوم الاثنين الموافق 2/9/2024 حتي يوم الأحد الموافق 8/9/2024 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 7/9/2024 حتي يوم الاثنين الموافق 9/9/2024.

أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2024

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات

يستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات 2024 لطلاب الدبلومات الفنية وهب كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنـــــــــا

ثم إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :

رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية .

كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية) .

رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية . كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية) . ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

يقوم الطالب باختيار نوع اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها. يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولن يتم الحصول علي موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي صفحة اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكتروني.

يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات ، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية ، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع ابنائنا الطلاب.

اختبارات كليات الفنون التطبيقية :

اختبارات كليات الفنون التطبيقية : لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.

شروط التقدم لاختبارات القدرات 2024

يسمح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة و المعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بهذه الكليات وفقاً للتخصصات المطلوبة لكل نوع من اختبارات القدرات وبشرط حصول الطالب علي نسبة 75% من المجموع الكلي.

سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات و بأسبقية المجموع الكلى و طبقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصل علي المؤهل عام 2024( حداثة المؤهل).

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