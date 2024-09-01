موعد بدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية..التفاصيل كاملة.. يزداد البحث عن موعد بدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة، من قبل طلاب الدبلومات الفنية.

موعد بدء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية..التفاصيل كاملة

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية عبر موقعها الرسمي للتنسيق الإلكتروني.

جاء ذلك بالتزامن مع الانتهاء تقريبا من امتحانات المدرسة الثانوية في الجولة الثانية 2024-2023.

الكليات والمعاهد المتاحة نظام 3 سنوات صناعي في تنسيق الدبلومات الفنية 2024:

1- المعاهد العليا للهندسة.

2- المعاهد العليا في الألسن.

3- المعاهد التكنولوجية العليا.

4- معاهد إدارة الأعمال.

5- المعاهد العليا للحواسيب ونظم المعلومات.

6- المعهد الفني الصناعي.

7- المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

8- المعهد الفني الصحي.

9- المعهد الفني لترميم الآثار.

10- كلية التكنولوجيا، فني المرافق البحرية بورسعيد.

11- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

12- كلية الصناعة وتكنولوجيا الطاقة.

13 - كلية السياحة والفنادق تتبادل نظام التعليم.

14 - كلية الآثار.

15 - كلية الاقتصاد المنزلي.

16 - كلية التربية.

17 - جامعة العمال.

الكليات والمعاهد المتاحة نظام 5 سنوات صناعي في تنسيق الدبلومات الفنية 2024:

1- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا.

2- المعهد العالي للنظم والمعلومات.

3- كلية الفنون التطبيقية.

4- كلية الفنون الجميلة والهندسة المعمارية.

5- كلية الصناعة وتكنولوجيا الطاقة.

6- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

7 - كلية التربية النوعية.

8 - كلية الآثار.

9- كلية الاقتصاد المنزلي.

10 - كلية الفنون الجميلة عمارة.

11 - كلية الهندسة.

12- كلية هندسة البترول والتعدين.

13 - كلية الهندسة الإلكترونية.

14 - كلية التربية.

15 - كلية التربية النوعية.

الكليات والمعاهد المتاحة نظام 3 سنوات تجاري في تنسيق الدبلومات الفنية 2024:

1- معهد الألسن العالي.

2- المعهد الفني التجاري.

3- المعهد الفني الصحي.

4- معهد النظم والمعلومات.

5- المعاهد العليا للسياحة.

6- جامعة العمال.

7- كلية التجارة.

8- كلية السياحة والتعليم الفندقي نظام التعليم المتبادل.

9 - كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.

10 - كلية السكرتارية والإدارة.

الكليات والمعاهد المتاحة نظام 5 سنوات تجاري في تنسيق الدبلومات الفنية 2024:

1- معهد العالي للألسن.

2- المعهد العالي للغات والترجمة.

3- المعهد العالي للحواسيب والمعلومات، قسم الأنظمة.

4- المعهد العالي للعلوم التجارية.

5- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.

6 - كلية التجارة.

7 - كلية التربية النوعية.

8 - كلية الحقوق.

9 - برنامج كلية السياحة والفنادق لتشغيل نظام تعليم تبادل المطاعم.

الكليات والمعاهد المتاحة نظام 3 سنوات زراعي في تنسيق الدبلومات الفنية 2024:

1- المعهد الفني للفنادق.

2- المعهد العالي للسياحة والفنادق.

3- كلية الصناعة وتكنولوجيا الطاقة.

4- كلية السياحة والفنادق، التعليم المتبادل.

5- الجامعة هي علاقات عمل صناعية وتعاون زراعي.

6 - كلية الزراعة.

7 - كلية التربية.

الكليات والمعاهد المتاحة نظام 5 سنوات زراعي في تنسيق الدبلومات الفنية 2024:

1- كلية الزراعة، عين شمس.

2- المعهد العالي للفنادق في الأقصر.

3- المعهد العالي للسياحة والفنادق في الإسماعيلية.

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