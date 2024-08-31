موعد تنسيق قبول الجامعات في شهادات المعادلات 2024 .. التفاصيل كاملة

موعد تنسيق قبول الجامعات في شهادات المعادلات 2024 .. في خطوة هامة تستعد لتلبية احتياجات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، أعلن مكتب التنسيق عن بدء عملية صرف وقبول الأوراق الخاصة بهؤلاء الطلاب.

موعد تنسيق قبول الجامعات في شهادات المعادلات 2024

تأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال وتنسيق قبول الطلاب في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2024-2025، لذلك يرصد " الموجز" في التقرير التالي موعد تنسيق قبول طلاب الشهادات المعادلة في الجامعات .

فمن المقرر أن تبدأ هذه العملية يوم الأحد، 1 سبتمبر 2024، وتستمر حتى الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024، في كل من المكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه في الإسكندرية وأسيوط، تسعى هذه المبادرة إلى تسهيل الإجراءات وتوفير خدمة متميزة تلبي تطلعات الطلاب وأسرهم، مع التأكيد على التيسيرات المستمرة لتلك الفئة من الطلاب.

طلاب الجامعات

تيسيرات خاصة بالطلاب

حرصًا من مكتب التنسيق على تقديم خدمة متكاملة، سيتم تقديم مجموعة من التيسيرات لتسهيل عملية صرف وقبول الأوراق، والتي تشمل:

فرع الإسكندرية

سيتمكن طلاب الشهادات المعادلة من تقديم أوراقهم في فرع جامعة الإسكندرية، الكائن بالمدينة الجامعية للبنات في عزبة سعد - سموحة. هذا الفرع يهدف إلى خدمة طلاب محافظة الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري بشكل عام.

فرع أسيوط

يتيح فرع جامعة أسيوط، الذي يقع في مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية، خدمة تقديم الأوراق لطلاب محافظات الوجه القبلي، بما في ذلك محافظة أسيوط.

المكتب الرئيسي بالقاهرة

يتواجد المكتب الرئيسي في مقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين، حيث سيتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم واختيار رغباتهم.

تفاصيل سداد رسوم التقديم

يجب على الطلاب سداد رسوم دليل القبول وباقي الأوراق عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، باستخدام بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الائتمان.

يُشدد على ضرورة إتمام عملية السداد عبر القنوات المحددة فقط، حيث لن يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم أو طباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

إجراءات التسجيل والتقديم

لإتمام عملية التسجيل، يتعين على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل البيانات الأساسية

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل بياناته الأساسية، نوع الشهادة ورقم الهاتف المحمول.

استلام بيانات الدخول

بعد التسجيل، سيتم إرسال رسالة تحتوي على رقم الدخول والرقم السري إلى رقم الهاتف المسجل.

الحفاظ على بيانات الدخول

يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري لضمان سرية بياناته وعدم تعديلها من قبل أي شخص آخر.

تسجيل الرغبات

يستخدم الطالب الرقمين لتسجيل بياناته ودرجاته ورغباته، وكذلك للتعرف على نتيجة الترشيح.

إتمام عملية الدفع

بعد تسجيل البيانات، يجب على الطالب دفع رسوم دليل القبول عبر الموقع الإلكتروني، باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المحددة.

مراجعة البيانات

يُنصح الطالب بالتحقق من صحة البيانات قبل إتمام التسجيل، حيث لن يكون متاحًا تعديل البيانات في حالة الخطأ.

استلام الأوراق

على الطالب طباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل وتقديمها ضمن ملف الأوراق في المكتب الرئيسي أو أحد فروعه.

مواعيد التسجيل

من 1 سبتمبر 2024 حتى انتهاء فترة التقديم، عبر المعامل المتاحة بالجامعات من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، أو عبر الموقع الإلكتروني على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة

يجب تقديم مستند يثبت الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد المانح للشهادة، بالإضافة لجواز السفر وشهادة تحركات.

تنبيه لطلاب الدبلومة الأمريكية

يجب على الطلاب الذين اجتازوا امتحان SAT إرسال نسخة إلكترونية من نتائج الامتحان إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة عبر الكود 7437. الطلاب الذين لم تصل نتائجهم لن يتم ترشيحهم.

نتائج الترشيح

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج الترشيح وطباعة بطاقة الترشيح النهائية من نفس الموقع الذي قدموا من خلاله رغباتهم بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.

بهذه الإجراءات، يهدف مكتب التنسيق إلى تسهيل عملية تقديم أوراق الطلاب وتسجيل رغباتهم، مما يسهم في تنظيم وتيسير دخولهم إلى الجامعات المصرية بشكل ميسر وفعّال.



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