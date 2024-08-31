لينك تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. التنسيقات المتاحة للبنات والبنين

تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 يمثل خطوة هامة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد الأزهرية، بعد إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني، يبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتحديد الرغبات.

ويستعرض “الموجز” تفاصيل تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 ورابط التسجيل حتى يستطيع الطلاب الالتحاق بالجامعات والكليات وفقًا للمجموع الخاص بهم حيث يُشترط على الطلاب إدخال بياناتهم الشخصية وأرقام الجلوس، ثم اختيار الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها، وذلك حسب التوزيع الجغرافي والتخصصات المتاحة.

تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

رابط تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

تتيح بوابة الأزهر الشريف وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــــا حيث يتم تنظيم عملية التسجيل بطريقة تضمن حصول كل طالب على فرصة عادلة لدخول التخصص المناسب لقدراته ونتائجه.

تقوم وزارة التعليم العالي بفتح باب التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يمكن للطلاب ترتيب رغباتهم حسب الأولوية ويُنصح الطلاب بمتابعة الموقع بانتظام لمتابعة أي تحديثات أو إرشادات جديدة تصدرها الوزارة.

تعديل تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

خلال عملية تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 يُتاح للطلاب تعديل رغباتهم في فترة زمنية محددة قبل غلق باب التسجيل.، هذه المرونة تتيح لهم مراجعة اختياراتهم والتأكد من أنها تتماشى مع تطلعاتهم الأكاديمية، ويجب على الطلاب التأكد من صحة البيانات المدخلة لضمان عدم حدوث أخطاء قد تؤثر على نتائج التنسيق.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي بنات

طب القاهرة (بنين وبنات): الحد الأدنى 625 درجة، بنسبة 96.15%.

طب دمياط (بنين وبنات): الحد الأدنى 620 درجة، بنسبة 95.38%.

طب أسيوط (بنين وبنات): الحد الأدنى 616 درجة، بنسبة 94.77%.

صيدلة القاهرة (بنين وبنات): الحد الأدنى 607 درجات، بنسبة 93.38%.

طب الأسنان القاهرة (بنين وبنات): الحد الأدنى 615 درجة، بنسبة 94.62%.

هندسة القاهرة (بنين وبنات): الحد الأدنى 591 درجة، بنسبة 90.92%.

تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 أدبي

كلية اللغات والترجمة: الحد الأدنى 406 درجات، بنسبة 62.46%.

كلية الإعلام: الحد الأدنى 499 درجات، بنسبة 76.77%.

كلية الشريعة والقانون القاهرة: الحد الأدنى 541 درجة، بنسبة 83.30%.

كلية التجارة القاهرة (تخصص عام): الحد الأدنى 471 درجة، بنسبة 72.46%.

كلية التربية القاهرة (تخصص عام): الحد الأدنى 379 درجة، بنسبة 58.31%.

كلية أصول الدين القاهرة (تخصص عام): الحد الأدنى 435 درجات، بنسبة 53.08%.

كلية اللغة العربية (تخصص عام): الحد الأدنى 435 درجات، بنسبة 5 3.08%.

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