تنسيق كلية التمريض في الجامعات الأهلية 2024 .. "تفاصيل القبول والمصروفات"

يبحث طلاب الثانوية العامة عن تفاصيل تنسيق كلية التمريض 2024 في المرحلة الثانية، خاصةً في الجامعات الأهلية والخاصة، بالإضافة إلى معرفة المصروفات والأوراق المطلوبة وفرص العمل المتاحة لخريجيها.

تنسيق كلية التمريض 2024

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية المؤشرات الأولية لتنسيق كلية التمريض 2024 في الجامعات الحكومية، بناءً على تنسيق العام الماضي نظرًا لتقارب نسب النجاح بين العامين. وجاءت المؤشرات كالتالي:

جامعة المنوفية (شبين الكوم): 332 درجة، بنسبة 80.97%

جامعة بنها: 323 درجة، بنسبة 78.78%

جامعة طنطا: 344 درجة، بنسبة 83.90%

جامعة دمياط: 340 درجة، بنسبة 82.92%

جامعة كفر الشيخ: 322 درجة، بنسبة 78.63%

جامعة المنيا: 313 درجة، بنسبة 76.34%

جامعة القاهرة: 311 درجة، بنسبة 75.85%

جامعة سوهاج: 317 درجة، بنسبة 77.31%

جامعة الزقازيق: 337 درجة، بنسبة 82.19%

جامعة أسيوط: 321 درجة، بنسبة 78.29%

جامعة جنوب الوادي: 312 درجة، بنسبة 76.09%

جامعة عين شمس: 307 درجة، بنسبة 74.87%

جامعة الإسكندرية: 306 درجة، بنسبة 74.63%

جامعة المنصورة: 347 درجة، بنسبة 84.63%

جامعة دمنهور: 334 درجة، بنسبة 81.46%

جامعة بورسعيد: 351 درجة، بنسبة 85.60%

جامعة أسوان: 284 درجة، بنسبة 69.26%

جامعة بني سويف: 301 درجة، بنسبة 73.41%

جامعة حلوان: 300 درجة، بنسبة 73.17%

جامعة مطروح: 306 درجة، بنسبة 74.63%

جامعة الفيوم: 296 درجة، بنسبة 65.60%

جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 307 درجة، بنسبة 74.87%



تنسيق كلية التمريض 2024 في الجامعات الأهلية

أما بالنسبة لتنسيق كليه التمريض في الجامعات الأهلية لعام 2024، فقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى للقبول متساوي بين الجامعات الأهلية المختلفة، ويبلغ 53%. تشمل هذه الجامعات:

جامعة النيل

جامعة الإسماعيلية الأهلية

جامعة الجلالة

جامعة المنصورة الجديدة

جامعة الملك سلمان

جامعة سيناء

جامعة العلمين

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

مصروفات كليه التمريض في الجامعات الخاصة

حدد المجلس الأعلى للجامعات مصروفات كليه التمريض في الجامعات الخاصة للعام 2024 كالتالي:

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 56 ألف جنيه

جامعة سفنكس: 45 ألف جنيه

الجامعة البريطانية: 76 ألف جنيه

جامعة الدلتا: 54 ألف جنيه

جامعة بدر أسيوط: 44 ألف جنيه

جامعة بدر القاهرة: 50 ألف جنيه

جامعة الملك سلمان الدولية: 37 ألف جنيه

جامعة 6 أكتوبر: 60 ألف جنيه

جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة: 40 ألف جنيه

جامعة الزقازيق الأهلية: 45 ألف جنيه

جامعة الابتكار: 55 ألف جنيه

جامعة المنصورة الجديدة: 40 ألف جنيه

جامعة الجلالة: 40 ألف جنيه

جامعة جنوب الوادي الأهلية: 50 ألف جنيه

جامعة المنصورة الأهلية: 40 ألف جنيه

أقسام كليه التمريض

تتعدد أقسام كليه التمريض، وتضم:

تمريض الحالات الحرجة والطوارئ

تمريض مسنين

تمريض الأطفال

تمريض باطني وجراحي

تمريض صحة الأم وحديثي الولادة

إدارة تمريض

تعليم التمريض

التمريض النفسي والصحة النفسية

تمريض صحة المجتمع

شروط القبول في كليه التمريض 2024

تتضمن شروط القبول في كلية التمريض لعام 2024:

تحقيق درجة الحد الأدنى للقبول وفقًا لتنسيق العام الجاري

اجتياز الكشف الطبي في الكلية

الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة

أن يكون الطالب من خريجي شعبة علمي علوم

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