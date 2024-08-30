مصاريف كلية حاسبات ومعلومات 2024 الجامعات الأهلية

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات لعام 2024 .. تتفاوت مصاريف كلية حاسبات ومعلومات بين مختلف الجامعات والبرامج التي تقدمها، وهي من الكليات التي يقبل عليها شريحة كبيرة من طلبة الثانوية العامة، باعتبارها صاحبة مستقبل جيد، ويتماشى مع التطور التكنولوجي أو تمنح طلابها قدر معقول من المعلومات في مجال التكنولوجيا. وتنشر “الموجز” قائمة ببعض المصاريف لبعض الكليات بالجامعات الأهلية في مصر:



جامعة بني سويف الأهلية

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات لعام 2024

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات .. جامعة النيل :

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 72,500 جنيه مصري.

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات .. جامعة بني سويف الأهلية:

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50,000 جنيه مصري.

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات .. جامعة المنصورة الأهلية:

كلية التمريض: 40,000 جنيه مصري.

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات .. جامعة أسيوط الأهلية:

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50,000 جنيه مصري.

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات .. جامعة الإسكندرية الأهلية:

برنامج الحاسبات ونظم المعلومات: 52,500 جنيه مصري.

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات .. جامعة حلوان الأهلية:

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 75,000 جنيه مصري.

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات .. جامعة جنوب الوادي الأهلية:

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50,000 جنيه مصري.

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات .. جامعة الزقازيق الأهلية:

حسابات والذكاء الاصطناعي: 55,000 جنيه مصري.

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات .. جامعة بنها الأهلية:

كلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتخصصات المتقدمة: 65,000 جنيه مصري.

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات .. جامعة المنوفية الأهلية:

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 55,000 جنيه مصري.

تتغير مصاريف كلية حاسبات ومعلومات بناءً على سياسات كل جامعة والبرامج المختلفة التي تقدمها. ينبغي للطلاب وأولياء الأمور التحقق من المصاريف الدقيقة والتفاصيل الإضافية مثل التكاليف الإضافية والرسوم الدراسية الخاصة بالتسجيل والكتب الدراسية.

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