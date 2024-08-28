لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024

يبحث الطلاب عن تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024 بعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية، حيث يتساءل الطلاب عن موعد بدء تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة والتي قد يختفي منها عدد من الكليات النظرية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024 بما في ذلك مواعيد بدء وانتهاء تسجيل الرغبات، والحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد.

تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024

موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024

ينطلق موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024 بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني، والتي تبدأ في 24 أغسطس وتنتهي في 3 سبتمبر 2024، يتم تحديد المواعيد بدقة لضمان توفير فرص عادلة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم في المرحلتين الأولى والثانية.

تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024

يشمل تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024 مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد في مختلف التخصصات، لتلبية احتياجات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، بالنسبة للشعبة العلمية، تشمل الكليات المتاحة كليات تربية رياضية بنات، ومعاهد عُليا في مجالات السياحة والفنادق، والتكنولوجيا والتعليم الصناعي، أما للشعبة الأدبية، فتتوفر كليات تربية تعليم ابتدائي، وتربية طفولة، وكليات تربية رياضية بنات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي علوم

طب المنصورة: 390 درجة

هندسة بترول وتعدين السويس: 390 درجة

طب دمياط: 389 درجة

طب الزقازيق: 389 درجة

طب الإسكندرية: 388 درجة

طب سوهاج: 388 درجة

طب فاقوس: 388 درجة

طب طنطا: 387 درجة

طب القاهرة: 387 درجة

طب كفر الشيخ: 386.5 درجة

طب بور سعيد: 385.5 درجة

طب بنها: 385.5 درجة

طب المنوفية بشبين الكوم: 385 درجة

طب أسنان المنصورة: 385 درجة

طب عين شمس: 385 درجة

طب حلوان: 384.5 درجة

طب قناة السويس بالإسماعيلية: 384.5 درجة

طب أسيوط: 384 درجة

طب الفيوم: 383.5 درجة

طب السويس: 383.5 درجة

طب بني سويف: 383 درجة

طب أسنان جنوب الوادي: 383 درجة

طب جنوب الوادي: 383 درجة

طب المنيا: 383 درجة

طب العريش: 382.5 درجة

طب الأقصر: 382.5 درجة

طب أسوان: 382 درجة

طب الوادي الجديد: 382 درجة

طب أسنان كفر الشيخ: 381.5 درجة

طب أسنان الزقازيق: 381.5 درجة

طب أسنان طنطا: 381.5 درجة

طب أسنان أسيوط: 381.5 درجة

طب أسنان المنيا: 381.5 درجة

طب أسنان المنوفية: 381 درجة

طب أسنان عين شمس: 381 درجة

طب أسنان القاهرة: 381 درجة

طب أسنان الإسكندرية: 381 درجة

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 381 درجة

طب أسنان السويس: 380.5 درجة

طب أسنان بني سويف: 380.5 درجة

طب أسنان الفيوم: 380.5 درجة

صيدلة سوهاج: 380 درجة

علاج طبيعي كفر الشيخ: 379.5 درجة

علاج طبيعي بورسعيد: 379 درجة

علاج طبيعي بنها: 379 درجة

علاج طبيعي جنوب الوادي: 379 درجة

صيدلة جنوب الوادي: 378.5 درجة

صيدلة المنصورة: 378.5 درجة

علاج طبيعي القاهرة: 378.5 درجة

علاج طبيعي قناة السويس: 378.5 درجة

علاج طبيعي بني سويف: 378 درجة

علاج طبيعي السويس: 378 درجة

صيدلة أسيوط: 378 درجة

صيدلة طنطا: 377.5 درجة

صيدلة الزقازيق: 377.5 درجة

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ: 377.5 درجة

صيدلة المنيا: 377.5 درجة

صيدلة بني سويف: 377 درجة

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 377 درجة

صيدلة المنوفية: 377 درجة

صيدلة دمنهور: 377 درجة

صيدلة بور سعيد: 377 درجة

صيدلة الإسكندرية: 377 درجة

صيدلة القاهرة: 377 درجة

تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024

تنسيق المرحلة الثالثة 2024 أدبي

ألسن كفر الشيخ: 366.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 364.5

دراسات اقتصادية وعلوم سياسية الإسكندرية: 358.5

ألسن عين شمس: 358.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 355.5

ألسن الفيوم: 355

إعلام القاهرة: 354.5

سياسة واقتصاد السويس: 353

ألسن بني سويف: 350.5

ألسن جنوب الوادي - فرع الغردقة: 349.5

سياسة واقتصاد بني سويف: 349.5

إعلام عين شمس: 349

ألسن المنيا: 348.5

ألسن سوهاج: 346.5

ألسن أسوان: 346

إعلام المنوفية: 345.5

ألسن الأقصر: 345.5

إعلام بني سويف: 343

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس: 342.5

إعاقة وتأهيل الزقازيق: 342

إعلام جنوب الوادي: 341

آثار دمياط: 336.5

حقوق بورسعيد: 336

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد: 336

آثار الزقازيق بصان الحجر: 335.5

إعاقة وتأهيل بني سويف: 334

آثار القاهرة: 334

آثار عين شمس: 333

آثار الفيوم: 330

حقوق سوهاج: 327.5

آثار أسوان: 327

آثار ولغات مطروح: 326

تربية بورسعيد: 324.5

آثار الأقصر: 324.5

حقوق جنوب الوادي: 324

آثار جنوب الوادي: 321

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