لطلاب الثانوية العامة.. تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024
يبحث الطلاب عن تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024 بعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية، حيث يتساءل الطلاب عن موعد بدء تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة والتي قد يختفي منها عدد من الكليات النظرية.
ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024 بما في ذلك مواعيد بدء وانتهاء تسجيل الرغبات، والحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد.
موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024
ينطلق موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024 بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني، والتي تبدأ في 24 أغسطس وتنتهي في 3 سبتمبر 2024، يتم تحديد المواعيد بدقة لضمان توفير فرص عادلة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم في المرحلتين الأولى والثانية.
تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024
يشمل تنسيق المرحلة الثالثة للثانويه العامة 2024 مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد في مختلف التخصصات، لتلبية احتياجات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، بالنسبة للشعبة العلمية، تشمل الكليات المتاحة كليات تربية رياضية بنات، ومعاهد عُليا في مجالات السياحة والفنادق، والتكنولوجيا والتعليم الصناعي، أما للشعبة الأدبية، فتتوفر كليات تربية تعليم ابتدائي، وتربية طفولة، وكليات تربية رياضية بنات.
تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي علوم
طب المنصورة: 390 درجة
هندسة بترول وتعدين السويس: 390 درجة
طب دمياط: 389 درجة
طب الزقازيق: 389 درجة
طب الإسكندرية: 388 درجة
طب سوهاج: 388 درجة
طب فاقوس: 388 درجة
طب طنطا: 387 درجة
طب القاهرة: 387 درجة
طب كفر الشيخ: 386.5 درجة
طب بور سعيد: 385.5 درجة
طب بنها: 385.5 درجة
طب المنوفية بشبين الكوم: 385 درجة
طب أسنان المنصورة: 385 درجة
طب عين شمس: 385 درجة
طب حلوان: 384.5 درجة
طب قناة السويس بالإسماعيلية: 384.5 درجة
طب أسيوط: 384 درجة
طب الفيوم: 383.5 درجة
طب السويس: 383.5 درجة
طب بني سويف: 383 درجة
طب أسنان جنوب الوادي: 383 درجة
طب جنوب الوادي: 383 درجة
طب المنيا: 383 درجة
طب العريش: 382.5 درجة
طب الأقصر: 382.5 درجة
طب أسوان: 382 درجة
طب الوادي الجديد: 382 درجة
طب أسنان كفر الشيخ: 381.5 درجة
طب أسنان الزقازيق: 381.5 درجة
طب أسنان طنطا: 381.5 درجة
طب أسنان أسيوط: 381.5 درجة
طب أسنان المنيا: 381.5 درجة
طب أسنان المنوفية: 381 درجة
طب أسنان عين شمس: 381 درجة
طب أسنان القاهرة: 381 درجة
طب أسنان الإسكندرية: 381 درجة
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 381 درجة
طب أسنان السويس: 380.5 درجة
طب أسنان بني سويف: 380.5 درجة
طب أسنان الفيوم: 380.5 درجة
صيدلة سوهاج: 380 درجة
علاج طبيعي كفر الشيخ: 379.5 درجة
علاج طبيعي بورسعيد: 379 درجة
علاج طبيعي بنها: 379 درجة
علاج طبيعي جنوب الوادي: 379 درجة
صيدلة جنوب الوادي: 378.5 درجة
صيدلة المنصورة: 378.5 درجة
علاج طبيعي القاهرة: 378.5 درجة
علاج طبيعي قناة السويس: 378.5 درجة
علاج طبيعي بني سويف: 378 درجة
علاج طبيعي السويس: 378 درجة
صيدلة أسيوط: 378 درجة
صيدلة طنطا: 377.5 درجة
صيدلة الزقازيق: 377.5 درجة
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ: 377.5 درجة
صيدلة المنيا: 377.5 درجة
صيدلة بني سويف: 377 درجة
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 377 درجة
صيدلة المنوفية: 377 درجة
صيدلة دمنهور: 377 درجة
صيدلة بور سعيد: 377 درجة
صيدلة الإسكندرية: 377 درجة
صيدلة القاهرة: 377 درجة
تنسيق المرحلة الثالثة 2024 أدبي
ألسن كفر الشيخ: 366.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 364.5
دراسات اقتصادية وعلوم سياسية الإسكندرية: 358.5
ألسن عين شمس: 358.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 355.5
ألسن الفيوم: 355
إعلام القاهرة: 354.5
سياسة واقتصاد السويس: 353
ألسن بني سويف: 350.5
ألسن جنوب الوادي - فرع الغردقة: 349.5
سياسة واقتصاد بني سويف: 349.5
إعلام عين شمس: 349
ألسن المنيا: 348.5
ألسن سوهاج: 346.5
ألسن أسوان: 346
إعلام المنوفية: 345.5
ألسن الأقصر: 345.5
إعلام بني سويف: 343
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس: 342.5
إعاقة وتأهيل الزقازيق: 342
إعلام جنوب الوادي: 341
آثار دمياط: 336.5
حقوق بورسعيد: 336
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد: 336
آثار الزقازيق بصان الحجر: 335.5
إعاقة وتأهيل بني سويف: 334
آثار القاهرة: 334
آثار عين شمس: 333
آثار الفيوم: 330
حقوق سوهاج: 327.5
آثار أسوان: 327
آثار ولغات مطروح: 326
تربية بورسعيد: 324.5
آثار الأقصر: 324.5
حقوق جنوب الوادي: 324
آثار جنوب الوادي: 321
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