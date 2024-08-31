موعد استعلام نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2024

تترقب الأوساط التعليمية وطلاب الثانوية العامة موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للعام الدراسي 2024، فضلاً عن تحديد موعد تنسيق المرحلة الثالثة والكلية المتاحة لشعبيتي الأدبي والعلمي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة ستنتهي يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، طبقاً للجدول الزمني المعتمد.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 في منتصف سبتمبر، أي بعد حوالي أسبوعين من انتهاء الامتحانات، حسبما أفادت الوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك عبر الرابط المخصص الذي سيتم توفيره عند إعلان النتائج، من خلال الضغط هنا.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2024

فيما يتعلق بتنسيق المرحلة الثالثة لعام 2024، لم تُحدد وزارة التعليم العالي موعداً رسمياً بعد، حيث سيكون ذلك مرتبطاً بظهور نتائج الثانوية العامة الدور الثاني. ومن المتوقع أن يُعلن تنسيق المرحلة الثالثة بالتزامن مع ظهور النتائج.

وفي سياق اخر، ادى طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2024 بالشعبة العلمية (العلوم والرياضيات)، اليوم، امتحان مادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

ومن جانبه، حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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