كليات خاصة تقبل من مجموع 50%.. التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تنسيق الكليات الخاصة للعام الدراسي 2024-2025، موضحةً الحدود الدنيا للقبول في الكليات الخاصة، والتي تشمل طلاب الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق الكليات الخاصة 2024

حدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الحدود الدنيا لتنسيق كليات الجامعات الخاصة للعام الجديد على النحو التالي:

كلية الطب البشري: 79%

كلية طب الأسنان: 77%

كلية العلاج الطبيعي: 75%

كلية الصيدلة: 71%

كلية الطب البيطري: 67%

كلية الهندسة: 68%

كلية علوم الحاسب: 60%

كليات تنسيق 53%

كليات خاصة تقبل بأقل من 50%

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن قبول الطلاب في عدة كليات بنسبة 53% كحد أدنى، باستثناء بعض الجامعات التي تتطلب نسبة 55%. وهذه الكليات تشمل:

التكنولوجيا الحيوية

تكنولوجيا العلوم الصحية

العلوم الأساسية

التمريض

الآثار

الحقوق والقانون

الفنون التطبيقية

التربية والعلوم الاجتماعية

السياحة والفنادق

اللغات والترجمة

الإعلام

الاقتصاد والإدارة

العلوم السينمائية

أما الجامعات التي تتطلب نسبة قبول 55% فهي:

جامعة 6 أكتوبر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

جامعة مصر الدولية

الجامعات الخاصة المعتمدة

في إطار العام الدراسي 2024-2025، أكدت وزارة التعليم العالي قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى، وهي:

جامعة 6 أكتوبر

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة مصر الدولية

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

الجامعة المصرية الروسية

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة

جامعة هليوبوليس

جامعة سيناء

جامعة فاروس بالإسكندرية

جامعة النهضة ببني سويف

الجامعة الألمانية بالقاهرة

جامعة الأهرام الكندية

الجامعة البريطانية في مصر

جامعة المستقبل

جامعة الجيزة الجديدة

جامعة دراية بالمنيا

جامعة بدر

جامعة حورس

جامعة المصرية الصينية

جامعة الصالحية الجديدة

جامعة الحياة

جامعة مايو

جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات

جامعة الابتكار

جامعة ميريت

جامعة سفنكس

جامعة السلام

جامعة بدر بأسيوط

جامعة المدينة بالقاهرة

جامعة السويدي للتكنولوجيا

جامعة رشيد

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