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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

اعرف أسماء الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر وتنسيقها

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية المعتمدة

تستعد العديد من الأسر والطلاب لبدء تقديم طلباتهم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، في ظل ترقب لنتائج تنسيق الجامعات. 

وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية عن بدء قبول الطلبات للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية وفقاً لنفس الحدود الدنيا المعتمدة للفصل الدراسي الأول، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل. 

 

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قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر

جامعة الملك سلمان الدولية
جامعة العلمين الدولية
جامعة الجلالة
جامعة المنصورة الجديدة
الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية
جامعة النيل الأهلية
الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر
جامعة مصر للمعلوماتية
جامعة حلوان الأهلية
جامعة المنصورة الأهلية
جامعة بنها الأهلية
جامعة المنوفية الأهلية
جامعة بني سويف الأهلية
جامعة أسيوط الأهلية
جامعة جنوب الوادي الأهلية
جامعة المنيا الأهلية
جامعة شرق بورسعيد الأهلية
جامعة الإسكندرية الأهلية
جامعة الزقازيق الأهلية
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية


قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

جامعة 6 أكتوبر
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
جامعة المدينة بالقاهرة
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
جامعة مصر الدولية
الجامعة الألمانية بالقاهرة
جامعة الأهرام الكندية
الجامعة البريطانية في مصر
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
جامعة سيناء
جامعة فاروس بالإسكندرية
جامعة النهضة ببني سويف
جامعة المستقبل
الجامعة المصرية الروسية
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة
جامعة هليوبوليس
جامعة الجيزة الجديدة
جامعة دراية بالمنيا
جامعة بدر
جامعة حورس
جامعة المصرية الصينية
جامعة ميريت
جامعة سفنكس
جامعة السلام
جامعة بدر بأسيوط
جامعة الصالحية الجديدة
جامعة الحياة
جامعة مايو


الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني

الطب البشري: 80%
طب الأسنان: 78%
العلاج الطبيعي: 76%
الصيدلة: 72%
الطب البيطري: 68%
الهندسة: 68%
علوم الحاسب: 60%
التكنولوجيا الحيوية: 53%
التمريض: 53%
القانون: 53%
الإعلام: 53%
الفنون التطبيقية: 53%
اللغات والترجمة: 53%
تعليمات هامة للطلاب

تقديم الطلبات عبر الرابط الرسمي للجامعة.
استخدام بريد إلكتروني واحد للتواصل.
ملء الاستمارة مرة واحدة فقط.
استخدام الرقم القومي للطالب فقط.
رفع جميع المستندات المطلوبة عبر الرابط المحدد.
مراجعة ترتيب الرغبات مع ولي الأمر قبل الإرسال.
في حالة القبول، يجب تسجيل القبول وتسليم المستندات على النظام المركزي للقبول، ولن يُسمح بالتسجيل في جامعة أخرى.
الطالب مسؤول عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

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