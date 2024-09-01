اعرف تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. يترقب طلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 لنظامي الثلاث والخمس سنوات، حيث يتعين عليهم اختيار الكلية أو المعهد المناسب بناءً على مجموعهم، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر القادم.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024

وفقاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من المتوقع ظهور نتيجة تنسيق

الدبلومات الفنية

الصناعية 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة للدور الثاني ونتائج تقليل الاغتراب.



ومن المرجح أن يرتفع تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية هذا العام بسبب زيادة نسبة النجاح، التي بلغت 70.9% هذا العام مقارنة بـ 64.47% في العام الماضي. هذا الارتفاع في نسبة النجاح قد يؤدي إلى زيادة الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمعاهد.

فيما يلي قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 لنظام الثلاث سنوات، بناءً على مؤشرات تنسيق العام الماضي:

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا: 98.28%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس: 98.28%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. معهد فني صحي طنطا: 98.14%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود، الأقصر: 97.71%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط: 97.57%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 70.71%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 70.64%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 70.57%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات 70.57%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 70.57%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 70.00%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 69.85%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 69.57%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية 69.21%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة 69.00%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 69.00%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. تكنولوجيا عمالية أسوان بمصروفات 68.92%



تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 .. العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 68.78%

وعدد من المعاهد الأخرى التي تمثل فرصاً متاحة بناءً على التقديرات السابقة.

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