قائمة الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2024

يبحث طلاب الثانوية الأزهرية 2024 عن فرصهم التعليمية المقبلة، سواء في الكليات الحكومية أو الخاصة، وكذلك في المعاهد المتخصصة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

فيما يلي تفاصيل الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2024، وكذلك شروط قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالكليات الحكومية والمعاهد الخاصة إلى جانب الشروط المطلوبة للالتحاق بها.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2024

تنقسم الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية إلى فئتين رئيسيتين، بناءً على القسم العلمي والأدبي:

الكليات الأدبية تشمل:

التربية العامة

الدراسات الإسلامية والعربية

الاقتصاد المنزلي

الدراسات الإنسانية

التربية الرياضية

التجارة

معاوني القضاء

النظم والمعلومات

الشريعة والقانون

أصول الدين

اللغة العربية

الدعوة الإسلامية



الكليات العلمية تشمل:

الطب

الهندسة

طب الأسنان

الصيدلة

العلوم

الزراعة

كما توجد كليات في جامعة الأزهر تقبل كلاً من الطلاب من القسمين العلمي والأدبي، مثل الإعلام واللغات والترجمة والتربية.

المعاهد التي تقبل الثانوية الأزهرية

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بعدد من المعاهد التي تقدم برامج دراسية تمتد لعامين، منها:

معاهد فني التمريض: تتبع مستشفيات جامعة الأزهر وكليات الطب.

معاهد فني التحاليل البيولوجية وفني المختبرات: ضمن كلية العلوم.

معاهد النظم والمعلومات الإدارية: بكلية التجارة.

معاهد معاوني القضاء: ضمن كلية الشريعة والقانون.

الكليات الخاصة التي تقبل الثانوية الأزهرية

تتوزع الكليات الخاصة التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية في مختلف محافظات مصر، وتشمل:

للشعبة العلمية: الطب، الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، الصيدلة، العلوم الصحية التطبيقية، الحاسبات والمعلومات.

للشعبة الأدبية: الإعلام، الاقتصاد، إدارة الأعمال، السياحة والفنادق، الألسن، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية.



شروط قبول طلاب الثانوية الأزهرية في الكليات الحكومية والمعاهد الخاصة

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروطاً لقبول طلاب الثانوية الأزهرية في الكليات الحكومية والمعاهد الخاصة:

طلاب الثانوية الأزهرية من طور سيناء: يُقبلون في كلية التربية بطور سيناء بجامعة السويس، ضمن القسم الأدبي فقط.

طلاب الثانوية الأزهرية من محافظة مطروح: يُقبلون في كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة الإسكندرية، ضمن القسم العلمي فقط.

الطلاب في المعاهد الخاصة: يجب أن يكون مجموعهم 50% على الأقل بعد استبعاد درجات المواد الشرعية. يُقبل 10% من طلاب الثانوية الأزهرية في المعاهد الخاصة طبقاً للحد الأدنى المقرر للثانوية العامة.

المعاهد العالية الخاصة للغات: يشترط حصول الطلاب على 55% في اللغات الأجنبية، أو 55% في اللغة الأجنبية إذا كانت اللغة الوحيدة التي يدرسونها.

لذا، يُنصح الطلاب بالتعرف على تفاصيل كل كلية ومعهد، ومراجعة الشروط المحددة للقبول لضمان تحقيق أهدافهم التعليمية في العام الدراسي المقبل.

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