الحد الأدنى 60%.. تنسيق الكليات الحكومية 2024 لشعبة علمي علوم

يتسأل الطلاب عن تنسيق الكليات الحكومية 2024 لشعبة علمي علوم والتي تقبل بحد أدنى 60% وذلك عقب بدء فترة تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى، مما يتيح للطلاب فرصة اختيار الكليات الحكومية التي يطمحون للالتحاق بها.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق الكليات الحكومية 2024 لشعبة علمي علوم قبل الدخول وتسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 وهي كليات تقبل بحد أدنى 60% حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الجدول الزمني لتقديم الرغبات، والذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل، الموافق 16 أغسطس من العام الحالي.

تنسيق الكليات الحكومية 2024 لشعبة علمي علوم

تفاصيل تنسيق الكليات الحكومية 2024

إليك قائمة تنسيق الكليات الحكومية 2024 المتاحة والمطلوبة لفرع علمي علوم، والتي تقبل بحد أدنى 60% لمعدل القبول في كل كلية، هذه الخطوة ستساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وضمان تحقيق أفضل نتائج في مراحل تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية نوعية المنصورة

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه بنات عين شمس

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية (طفولة) سوهاج

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية (طفولة) الوادي الجديد

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه طنطا

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تنسيق الكليات الحكومية 2024 حقوق انتساب موجه الإسكندرية

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه كفر الشيخ

تنسيق الكليات الحكومية 2024 حقوق انتساب موجه عين شمس

تنسيق الكليات الحكومية 2024 حقوق انتساب موجه حلوان

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب جنوب الوادي

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب أسيوط

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تنسيق الكليات الحكومية 2024 حقوق انتساب موجه بنها

تنسيق الكليات الحكومية 2024 حقوق انتساب موجه طنطا

تنسيق الكليات الحكومية 2024 حقوق انتساب موجه أسيوط

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه بني سويف

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه دمياط

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية بني سويف رياضة

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب الوادي الجديد

تنسيق الكليات الحكومية 2024

تنسيق الكليات الحكومية 2024 حقوق انتساب موجه أسوان

تنسيق الكليات الحكومية 2024 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه بورسعيد

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية نوعية الفيوم

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية المنيا رياضة

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية نوعية عين شمس

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب سوهاج

تنسيق الكليات الحكومية 2024 حقوق انتساب موجه المنصورة

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه أسوان

تنسيق الكليات الحكومية 2024 حقوق انتساب موجه مدينة السادات

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه العريش

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه المنيا

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية نوعية بنها

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه أسيوط تنسيق الكليات الحكومية 2024

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية أسيوط رياضة

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه الوادي الجديد

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية العريش رياضة

تنسيق الكليات الحكومية 2024 اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه سوهاج

تنسيق الكليات الحكومية 2024 آداب انتساب موجه جنوب الوادي

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية نوعية مطروح

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية نوعية المنوفية بأشمون

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية نوعية أسوان

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية الوادي الجديد رياضة

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية جنوب الوادي رياضة

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية نوعية سوهاج

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية نوعية بورسعيد

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية نوعية دمياط

تنسيق الكليات الحكومية 2024 تربية سوهاج رياضة

تنسيق الكليات الحكومية 2024 خدمة اجتماعية حلوان

تنسيق الكليات الحكومية 2024 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تنسيق الكليات الحكومية 2024 السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

تنسيق الكليات الحكومية 2024 كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تنسيق الكليات الحكومية 2024 السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

تنسيق الكليات الحكومية 2024 الفني لترميم الآثار بالأقصر

تنسيق الكليات الحكومية 2024 خدمة اجتماعية الفيوم

تنسيق الكليات الحكومية 2024 خدمة اجتماعية أسوان

تنسيق الكليات الحكومية 2024 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

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