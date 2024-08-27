اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني يؤدون امتحان التفاضل والتكامل والنحو والإنجليزي

يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الثلاثاء أداء امتحانات الدور الثاني، حيث يخوض طلاب القسم العلمي امتحانات في مادتي التفاضل والتكامل والنحو، بينما يتقدم طلاب القسم الأدبي لامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 128,408 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110,402 طالبًا وطالبة، ونجح 55,751 منهم. فيما يستكمل 29,201 طالبًا وطالبة امتحاناتهم في الدور الثاني، بينما رسب 25,450 طالبًا وطالبة. وقد بلغت نسبة النجاح في الدور الأول 50.5%، حيث حقق القسم الأدبي نسبة نجاح بلغت 42.6%، بينما بلغت نسبة نجاح القسم العلمي 60.87%.

تعليمات صارمة من قطاع المعاهد الأزهرية:

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من التعليمات الصارمة للطلاب خلال فترة الامتحانات، والتي تشمل:

حظر الأجهزة الإلكترونية: يُمنع على الطلاب إحضار الهواتف المحمولة، ساعات البلوتوث، أو النظارات الذكية التي يمكن استخدامها للاتصال، بالإضافة إلى أي كتب أو مذكرات تخص المادة.

استخدام القلم الأزرق: يُلزم الطلاب بالإجابة بالقلم ذي المداد الأزرق فقط، مع السماح باستخدام القلم الرصاص في المسودات.

كتابة البيانات بدقة: يجب على الطلاب كتابة بياناتهم بوضوح على القسيمة الملصقة بورقة الإجابة قبل البدء في الإجابة.

مراجعة أوراق البوكليت: يتعين على الطلاب التأكد من أن جميع الأسئلة واضحة وأن أوراق البوكليت كاملة، وفي حال وجود نقص، يتم استبدال الورقة قبل البدء في الإجابة.

منع علامات التعريف الشخصية: يُمنع على الطلاب كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو أي علامات داخل كراسة الإجابة.

عدد أوراق البوكليت: يتوجب على الطلاب عد أوراق البوكليت قبل البدء في الإجابة، وتسليمها كاملة بنفس العدد بعد الانتهاء.

التوقيع في الحضور: يتعين على الطلاب التأكد من التوقيع في كشوف الحضور والانصراف، حيث يُعتبر عدم التوقيع تخلفًا عن المادة.

عدم ترك ورقة الإجابة فارغة: يُنبه على الطلاب بضرورة كتابة أي شيء في كراسة الإجابة حتى لو كان سطرًا واحدًا.

التزام الهدوء والانضباط: يحظر على الطلاب رفع كراسة الإجابة فوق سطح المقعد أو تمزيقها أو طيها، كما يحظر كتابة أي عبارات خارجة عن سياق الامتحان أو تتضمن سبًا أو قذفًا أو إيحاءات سياسية.

الالتزام بلغة واحدة: عند الإجابة على أسئلة اللغات، يجب الالتزام بالإجابة بلغة واحدة فقط.

هذه التعليمات تأتي في إطار الحرص على ضمان سير الامتحانات بنزاهة وانضباط، وتجنب أي مخالفات قد تؤثر على العملية الامتحانية

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