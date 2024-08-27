"التعليم" تعلن شرائح زيادات أسعار المدارس الدولية والخاصة للعام الدراسي 2024/2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شرائح زيادات أسعار المدارس الدولية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت 21 سبتمبر 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

شرائح زيادات أسعار المدارس الدولية

شرائح زيادات أسعار المدارس الدولية

كما أن المدارس الدولية التي تتراوح مصروفاتها بين 30 ألف جنيه وأقل من 50 ألف جنيه: نسبة الزيادة 10%.

المدارس الدولية التي تتراوح مصروفاتها بين 50 ألف جنيه وأقل من 80 ألف جنيه: نسبة الزيادة 8%.

المدارس الدولية التي تتراوح مصروفاتها بين 80 ألف جنيه وأقل من 120 ألف جنيه: نسبة الزيادة 7%.

المدارس الدولية التي تتراوح مصروفاتها بين 120 ألف جنيه وأقل من 200 ألف جنيه: نسبة الزيادة 6%.

المدارس الدولية التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر: نسبة الزيادة 5%.

ثانياً: شرائح الزيادات للمدارس الخاصة (عربي / لغات):

المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 25%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 5000 جنيه وأقل من 10000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 20%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 10000 جنيه وأقل من 15000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 15%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 15000 جنيه وأقل من 20000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 12%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 20000 جنيه وأقل من 25000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 10%.

المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 25000 جنيه وأقل من 35000 جنيه: نسبة الزيادة السنوية 7%.

المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35000 جنيه فأكثر: نسبة الزيادة السنوية 6%.



تحذيرات وزارة التعليم للمدارس الخاصة والدولية

شددت الوزارة على عدم الجمع بين الزيادة المقررة في الشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز في ميزانية التعليم، ويتم احتساب أيهما أكبر.

طالبت الوزارة أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات وإعلانها في المدارس قبل بداية العام الدراسي، وفقًا للشرائح المحددة.

حظرت الوزارة على أي مدرسة تحصيل مصروفات تزيد عن المقررة قانونًا، مشيرة إلى أنه في حالة ثبوت أي مخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة، والتي قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الوزارة لضبط عملية تحصيل المصروفات الدراسية وضمان التزام المدارس باللوائح المعتمدة، بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف

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لينك موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الابتدائي والثانوي



