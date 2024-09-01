دليل تسجيل رغبات الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني

يشهد العام الجاري اهتماماً متزايداً من قبل الطلاب الناجحين في الدبلومات الفنية سواء بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، حيث يتوجهون إلى استكشاف فرص التنسيق المتاحة في مختلف التخصصات مثل التجارية، والصناعية، والزراعية، والفندقية. ويأتي هذا الاهتمام في ظل تزايد الاستفسارات حول الكليات والمعاهد المتاحة لخريجي هذه الدبلومات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

يوفر نظام التنسيق الإلكتروني هذا العام فرصاً متعددة لخريجي الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات، حيث يمكنهم التقدم إلى كليات مثل الهندسة، والتمريض، والفني الصحي، والفنون التطبيقية، والتربية، والتجارة، والزراعة. بينما يقتصر تقديم خريجي الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات على كليات التربية والمعاهد الفنية التجارية والصحية، بالإضافة إلى كليات الزراعة والتجارة.

خطوات التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني

يمكن للطلاب الراغبين في التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا واختيار نوع المؤهل (صناعي، تجاري، زراعي).

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالشهادة.

تأكيد البيانات الشخصية كما تظهر على الموقع.

الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات قبل إعلان النتائج.

التقديم لاختبارات القبول

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقديم لاختبارات القبول في كليات الهندسة، والتجارة، والحقوق، والزراعة للعام الجامعي 2024-2025. لم يتم الإعلان بعد عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2024.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

يمكن للطلاب التقديم لاختبارات القبول في الكليات التالية عبر الروابط المخصصة:

كلية الهندسة: رابط التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني.

كلية التجارة: يمكن زيارة الرابط للتقديم.

كلية الزراعة: للتقديم، يجب زيارة الرابط المخصص.

كلية الحقوق: يمكن زيارة الرابط للتقديم لاختبارات القبول.



مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

للمقارنة، جاءت قائمة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للكليات والمعاهد بنظام الثلاث سنوات كالتالي:

معهد فني صحي الزقازيق: 97.84%

معهد فني صحي طنطا: 97.58%

معهد فني صحي بنها: 97.41%

معهد تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد: 96.98%

أما كليات التجارة فقد سجلت نسب تنسيق متنوعة، حيث سجلت كلية تجارة دمياط نسبة 95.86%، بينما سجلت كلية تجارة القاهرة نسبة 94.22%.

للطلاب الراغبين في الحصول على تفاصيل إضافية حول النسب والأماكن المتاحة، يمكنهم زيارة الروابط الخاصة بالكليات والمعاهد المدرجة في قائمة التنسيق.

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