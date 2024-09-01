يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن أماكن اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024 حيث تأتي هذه الاختبارات ضمن الجدول الزمني لأعمال تنسيق القبول بالجامعات، حيث يشترط اجتياز هذه الاختبارات كشرط أساسي للقبول في هذه الكليات.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد وأماكن اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024 حيث تشمل الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات للتسجيل فيها كليات الفنون الجميلة بقسميها "عمارة وفنون" وكليات الفنون التطبيقية، هذه الكليات موجودة في جامعات محددة مثل حلوان، الإسكندرية، المنيا، جنوب الوادي، بنها، بني سويف، دمياط، وطنطا.

أماكن اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024

من المقرر أن تكون أماكن اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024 في الكليات المعنية في جامعات حلوان، الإسكندرية، المنيا، جنوب الوادي، بنها، بني سويف، دمياط، وطنطا، ويجب على الطلاب الالتزام بأداء الاختبارات في الكليات التي تقع ضمن نطاقهم الجغرافي المحدد.

أماكن اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024

موعد تسجيل اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024

من المقرر أن يكون موعد اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024 غدًا الإثنين 2 سبتمبر 2024 سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات ومن المقرر أن يستمر التسجيل لمدة أسبوع، حتى يوم الأحد 8 سبتمبر 2024.

موعد إجراء اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024



من المقرر أن تجري اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024 في الفترة من السبت 7 سبتمبر 2024 حتى الاثنين 9 سبتمبر 2024. سيتم عقد الاختبارات في الكليات المعنية وفقًا للتوزيع الجغرافي للطلاب.

أماكن اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024

موقع اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024

التسجيل لأداء اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني هنـــــــــــــا باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية أو كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية، بعد إتمام عملية التسجيل، يحصل الطالب على إيصال يشمل مواعيد وأماكن أداء الاختبارات.

شرط تسجيل اختبارات القدرات فنون لطلاب الدبلومات الفنية 2024



يتعين على الطلاب الالتزام بالإجراءات المحددة لإجراء الاختبارات، بما في ذلك سداد رسوم الاختبار عبر القنوات الإلكترونية المحددة، لن يُعتد بأي وسيلة أخرى للسداد، كما أن اجتياز الاختبارات لا يعتبر قبولاً نهائيًا بالكلية، حيث يتم الترشيح بناءً على المجموع الكلي والأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

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