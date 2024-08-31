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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

اختبارات القدرات للكليات المصرية 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات للكليات المصرية 2024

ترتفع معدلات البحث عن اختبارات القدرات للكليات المصرية 2024، من قبل العديد من طلاب الثانوية العامة في جميع الشعب سواء الشعب العلمية أو الأدبية.

الكليات التي تشترط اختبارات القدرات

وهناك 5 كليات تشترط للقبول بها تأدية اختبارات القدرات مثل ( كلية الفنون الجميلة - كلية الفنون التطبيقية - كلية التربية الرياضية - كلية التربية الموسيقية أو المسرح التربوي بكلية التربية النوعية  - كلية التربية الفنية ).

الأوراق المطلوبة عند اجراء اختبارات القدرات للكليات المصرية 2024:

1- رقم جلوس طالب الثانوية العامة.

2- صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، ماعدا اختبارات كلية التربية الرياضية يجب تقديم عدد 2 صورة شخصية.

3- صورة لكل اختبار من الاختبارات التي يرغب الطالب في تأديتها.

4- احضار الأدوات الخاصة بكل اختبار.

5- تظهر نتيجة اختبارات القدرات للكليات على موقع التنسيق في وقت لاحق.

كما يستمر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التربية و التعليم والبحث العلمي، استقبال رغبات الطلاب في تأدية اختبارات القدرات وحجز اماكن بها. 

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خطوات التسجيل في اختبارات القدرات للكليات المصرية 2024:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.

2- اضغط علي تسجيل اختبارات القدرات، ثم مليء البيانات المطلوبة.

3- أدخل رقم الجلوس و الرقم القومي الخاص بالطالب.

4- تظهر بيانات الطالب، و بعد المراجعة يتم الضغط على متابعة.

5- تظهر شريحة بأنواع اختبارات الكليات و الأماكن المتاحة و المواعيد.

6- يختار الطالب نوع الاختبار الذي يريد تأديته والمواعيد.

7- ويتم طباعة ايصال يحتوي على البيانات الازمة يحتوي على المواعيد و اماكن تأدية الاختبار و نوع الاختبار عند الانتهاء.

8- يقوم الطالب بالدخول على موقع الجامعة للحصول على كود الدفع الخاص بتسديد المصروفات المقررة حسب كل جامعة.

9- يدخل الطالب على موقع سيستم الجامعة بعد سداد كود الدفع الإلكتروني، و ذلك لمعرفة موعد الامتحان النهائي.

10- طباعة الموعد و التوجه إلى الكلية لتأدية الاختبار

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 نحو 745.086 طالباً وطالبة.

 

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