قبل تسجيل الرغبات غدًا.. اعرف قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024 قبل فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب شهادات الدبلومات الفنية حيث من المقرر تسجيل رغبات الطلاب بدءً من يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 حتى الخميس 12 سبتمبر 2024، وفقًا للجدول المحدد.

تقليل الاغتراب

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024 لطلاب شهادات الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات، وتتضمن هذه القواعد إمكانية التحويل بين الكليات الجامعية عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024

قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024

حددت وزارة التعليم العالي قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024 بالالتزام بالشروط والقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات، بما في ذلك التحويل المناظر وغير المناظر وفقًا للحد الأدنى والنسب المقررة.

وتشمل قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024 التحويل عبر موقع مكتب التنسيق الإلكتروني، وفقًا للشروط والقواعد التي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات حيث ينقسم التحويل إلى المناظر وغير المناظر وهي كالتالي:

التحويل المناظر يكون في إطار الحد الأدنى للقطاع والنسبة المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، أما التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها مع الالتزام بالنسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

يكون التحويل إلكترونيًا فقط من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ولا تُقبل التحويلات الورقية.

يُسمح بالتحويل لمرة واحدة فقط.

استيفاء أي شروط إضافية تطلبها الكلية المستهدفة مثل اجتياز اختبار القدرات.

تكون المفاضلة بين الطلاب بناءً على مجموع درجاتهم.

قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024

قواعد التحويل بين المعاهد العليا والمتوسطة

تشمل قواعد التحويل بين المعاهد العليا والمتوسطة التحويل أيضًا باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المطلوب وفي حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة.

خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024

لإتمام عملية خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024 والتحويل بين الكليات يمكن للطلاب خلال تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــــــا اتباع هذه الخطوات كالتالي:

يختار الطالب خدمات تنسيق الشهادات الفنية من هنـــــــــــــــــا

يضغط الطالب على خيار خدمة تقليل اغتراب.

يحدد الطالب نوع الشهادة التي حصل عليها.

يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

يختار الطالب قائمة جديدة من الخيارات المتاحة.

يضغط الطالب على خيار "تقليل الاغتراب".

يدخل الطالب التخصص والكلية أو المعهد الذي يرغب في التحويل إليه.

يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي.

يضغط الطالب على تسجيل لإتمام العملية.

بعد الانتهاء يجب على الطالب طباعة ورقة التحويل للاحتفاظ بها كإثبات.

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