الموعد الرسمي لظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024 في مصر

نتيجة تقليل الاغتراب .. بدأ العد التنازلي لانتهاء فترة تقليل الاغتراب لعام 2024، حيث تفصلنا نحو 48 ساعة عن غلق مرحلة تقليل الاغتراب، وفقًا لما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واطلعت عليه “الموجز” يتعين على الطلاب تقديم ملفاتهم وإنهاء إجراءات التحاقهم بالكليات التي تم ترشيحهم إليها عبر مكتب التنسيق الإلكتروني قبل إغلاق الرابط يوم الثلاثاء المقبل، 3 سبتمبر.

تفاصيل تقليل الاغتراب:

المراحل: تنقسم عملية تقليل الاغتراب إلى مرحلتين. المرحلة الأولى تشمل طلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية، بينما تكون المرحلة الثانية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

موعد انتهاء المرحلة: ستنتهي فترة تقليل الاغتراب يوم الثلاثاء، 3 سبتمبر، والتي بدأت يوم الخميس 29 أغسطس.

نتائج التقليل: من المتوقع إعلان نتيجة تقليل الاغتراب خلال 72 ساعة بعد غلق الرابط، أي بنهاية الأسبوع الجاري. يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال رابط خاص يتم الدخول إليه عبر رقم الجلوس والرقم السري.

شروط التقليل: تتضمن شروط تقليل الاغتراب ضمان مطابقة الطالب للمعايير المحددة، والتي يجب تحقيقها لتسهيل عملية التحويل. الطلاب الذين لا تنطبق عليهم الشروط سيحتاجون لقضاء عام كامل في الكلية التي تم ترشيحهم لها قبل إمكانية تقديم طلب لتقليل الاغتراب مجددًا.

للاطلاع على تفاصيل تقليل الاغتراب ونتائجه، يمكن للطلاب زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق هنا وإدخال المعلومات المطلوبة. تظل عملية التقديم والتحويل مستمرة عبر موقع التنسيق الإلكتروني حتى الموعد النهائي المحدد.

جامعة القاهرة

جدير بالذكر أن تنسيق الجامعات في مصر هو العملية التي تُحدد بناءً عليها قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا بناءً على نتائجهم في الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات. تبدأ عملية التنسيق عادةً بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث يُعلن مكتب التنسيق عن فتح باب تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

الخطوات الرئيسية لتنسيق الجامعات:

تسجيل الرغبات: يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم في التخصصات والجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. يتم ترتيب الرغبات بناءً على النتائج التي حصلوا عليها في الثانوية العامة.

مواعيد التسجيل: تُحدد وزارة التعليم العالي مواعيد تسجيل الرغبات لكل مرحلة من مراحل التنسيق، والتي تشمل عادةً تنسيق المرحلة الأولى، الثانية، والثالثة. لكل مرحلة موعد محدد يُغلق فيه باب التسجيل.

النتائج والتوزيع: بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات، يتم معالجة الطلبات وتحديد الكليات التي سيتم قبول الطلاب فيها بناءً على ترتيب رغباتهم ومعدلاتهم.

تقليل الاغتراب: بعد إعلان النتائج، يُتاح للطلاب فرصة لتقديم طلبات لتقليل الاغتراب إذا تم ترشيحهم لجامعة خارج نطاق جغرافي قريب من محل سكنهم.

الإجراءات النهائية: بعد الانتهاء من تقليل الاغتراب، يتعين على الطلاب إتمام إجراءات تسجيلهم في الكليات التي تم قبولهم فيها، بما في ذلك تقديم الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم.

اقرأ أيضا:

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن مرحلة تقليل الاغتراب 2024



نشرة الموجز التعليمية .. موعد تقليل الاغتراب 2024 واسباب الرفض .. وتعليم النواب تكشف عن مفاجأة بشأن قرارات وزير التعليم الأخيرة