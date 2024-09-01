تعرف علي تنسيق الكليات العسكرية 2024 وشروط الالتحاق

تنسيق الكليات العسكرية 2024 .. مع اقتراب نهاية امتحانات الثانوية العامة، تزايدت عمليات البحث حول تنسيق الكليات العسكرية 2024، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور إلى الاطلاع على متطلبات وشروط القبول لتحديد الكلية المناسبة.

تنسيق الكليات والجامعات

ويهدف هذا التقرير الذي تقدمه “الموجز” إلى توضيح شروط التقديم والتنسيق الخاصة بالكليات العسكرية المختلفة.



الكلية الحربية

تنسيق الكليات العسكرية 2024:



تنسيق الكليات العسكرية 2024 .. الكلية الحربية: تقبل الطلاب بمجموع 65% للقسم العلمي و70% للقسم الأدبي.

تنسيق الكليات العسكرية 2024 .. الكلية البحرية: تقبل الطلاب بمجموع 65% للقسم العلمي بشرط إجادة السباحة.

تنسيق الكليات العسكرية 2024 .. كلية الدفاع الجوي: تقبل الطلاب بمجموع 70% للقسم العلمي، ويشترط الحصول على 70% في مواد الفيزياء والرياضيات.

تنسيق الكليات العسكرية 2024 .. الكلية الجوية: تقبل الطلاب بمجموع 60% للقسم العلمي و65% للقسم الأدبي.

تنسيق الكليات العسكرية 2024 .. الكلية الفنية العسكرية: تقبل الطلاب بمجموع 75% للقسم العلمي بشرط الحصول على 75% في الفيزياء والرياضيات.

تنسيق الكليات العسكرية 2024 .. كلية الطب بالقوات المسلحة: تقبل الطلاب بمجموع 87% للقسم العلمي.

تنسيق الكليات العسكرية 2024 .. الكلية العسكرية التكنولوجية: تقبل الطلاب بمجموع 60% للثانوية العامة و80% للثانوية الصناعية.

شروط الالتحاق بالكليات العسكرية:

الجنسية: يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

المؤهل: يتطلب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو الشهادة الثانوية الصناعية بنظام 3 سنوات أو 5 سنوات للكلية العسكرية التكنولوجية، أو مؤهل جامعي من الجامعات الحكومية أو الخاصة.

السمعة: يجب أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

اللياقة الطبية: يجب أن يكون الطالب لائقًا طبيًا وفقًا للشروط المحددة.

الاختبارات البدنية: يجب على الطالب اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بما في ذلك قفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر.

الزواج: يجب أن يكون الطالب غير متزوج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته في الكلية.

الاختبارات الأكاديمية: يجب اجتياز اختبارات المعلومات العامة، اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

الطول: يجب أن لا يقل طول الطالب عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية، باستثناء الكلية الجوية التي تقبل حتى 158 سم.

الاختبار الشخصي: اجتياز اختبار "كشف الهيئة" وفقًا لتقييم لجنة الاختيار.

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