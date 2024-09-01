كل ما تريد معرفته عن تنسيق الشهادات المعادلة 2024

الشهادات المعادلة العربية والأجنبية .. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء إجراءات صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بدءًا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء 10 سبتمبر. يستعرض الموجز التفاصيل خلال التقرير التالي.





الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وستتم إجراءات صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في المكتب الرئيسي للوزارة بالقاهرة بالإضافة إلى فروعها في الإسكندرية وأسيوط، حيث سيتم استقبال الطلاب وتلقي مستنداتهم للمرحلة القادمة من عملية التنسيق.





تسهيل عملية التحاق الطلاب بالجامعات المصرية

تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات السنوية التي تقوم بها الوزارة لتسهيل عملية التحاق الطلاب في الجامعات المصرية، وتأكيداً على أهمية تنظيم العملية لضمان سلاسة التقديم والقبول. يشمل ذلك مراجعة الشهادات وتأكيد المطابقة مع المعايير المطلوبة من قبل الجامعات.

تعليمات هامة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

النتائج عبر الموقع: سيتمكن الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من الاطلاع على نتائج ترشيحهم من خلال الموقع الإلكتروني الذي قاموا بتقديم رغباتهم عليه. من المهم متابعة الموقع بانتظام للحصول على أحدث المعلومات والنتائج المتعلقة بترشيحاتهم.

طباعة بطاقة الترشيح: بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب، يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع ذاته. تأكيد الترشيح يعتبر خطوة أساسية لمتابعة إجراءات التسجيل في الكليات التي تم قبولهم بها.





سداد ثمن دليل القبول وبقية الأوراق

سداد الرسوم: يجب على الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية سداد ثمن دليل القبول وبقية الأوراق عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg يمكن القيام بذلك باستخدام بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الائتمان، أو من خلال منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني. هذه الخطوة ضرورية لضمان إتمام كافة إجراءات التسجيل بشكل صحيح ودقيق.

الالتزام بالمواعيد المحددة واتباع التعليمات

تؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة واتباع التعليمات لضمان سير عملية القبول بسلاسة وتفادي أي تأخير قد يؤثر على التحاق الطلاب بالكليات.

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