القصة الكاملة لـ التحقيق مع الشيخ عكرمة صبري بسبب إسماعيل هنية

الشيخ عكرمة صبري.. تصدر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصي محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، وذلك بعد إفراج الاحتلال الإسرائيلي عنه.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي القصة الكاملة لاستدعاء الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصي للتحقيق معه ثم الإفراج عنه.

الشيخ عكرمة صبري

تفاصيل استدعاء الشيخ عكرمة صبري للتحقيق

وفيما يتعلق بتفاصيل استدعاء الشيخ عكرمة صبري للتحقيق، فقد كشفها المكتب القانوني للشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، حيث أوضح أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي داهمت صباح اليوم منزله في القدس المحتلة.

وسلمت المخابرات الإسرائيلية الشيخ عكرمة بلاغ استدعاء للتحقيق، وتم التحقيق معه في قسم غرف 4 في مقر سجن المسكوبية بالقدس المحتلة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه تم الإفراج عن الشيخ عكرمة صبري بعد استدعائه للتحقيق.

أول تعليق لـ الشيخ عكرمة صبري بعد الإفراج عنه

وفي أول تعليق بعد الإفراج عنه، قال الشيخ عكرمة صبري إن المحققين الإسرائيليين وجهوا له نفس التهم الباطلة بشأن نعي الشهيد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية ورفضها.

وتابع عكرمة صبري، أنه من حقه الديني أن ينعي أي مسلم ميت وهو ما رد به لدى مساءلة المحققين له عن نعيه للشهيد إسماعيل هنية.

ملاحقة الشيخ عكرمة صبري من قبل الاحتلال

وفي 2 أغسطس 2024، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الشيخ عكرمة صبري خطيب من داخل منزله بالقدس المحتلة، بعد نعيه للشهيد إسماعيل هنية، وذلك بعد حملات تحريضية ضده قادها مسؤولون إسرائيليون.

ومن جانبه، أعلن وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي موشيه أربيل أنه وجه رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهراف ميارا، لطلب شطب إقامة الشيخ عكرمة صبري في القدس الشرقية المحتلة.

وفي أواخر يونيو الماضي، قدمت النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام ضد الشيخ عكرمة صبري بمزاعم تحريضه على الإرهاب.

وجاء ذلك، بعد قيام الشيخ صبري بزيارة منزل الشهيد عدي التميمي وتقديم واجب العزاء، والذي قتلته قوات الاحتلال بعد تنفيذه عملية بمخيم شعفاط.

الشيخ عكرمة صبري

من هو الشيخ عكرمة صبري؟

ولد الشيخ عكرمة صبري في مدينة قلقيلية عام 1938، ووالده الشيخ سعيد صبري الذي تولى الخطابة في المسجد الأقصى المبارك.

أتم الشيخ عكرمة دراسته الثانوية في المدرسة الصلاحية بمدينة نابلس.

وتخرج الشيخ عكرمة بجامعة بغداد عام 1963 حاصلًا على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية، واللغة العربية.

وفي عام 1989 حصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر بمصر في تخصص الفقه عام 2001.

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