تسجيل حالة إصابة بفيروس جدري القرود في دولة عربية

أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يوم الاثنين، أن وزارة الصحة في الأردن رصدت إصابة بفيروس جدري القردة لدى مقيم أجنبي يبلغ من العمر 33 عامًا.

وأوضحت الوزارة أن المصاب ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس على شكل طفح جلدي، وهو يخضع حاليًا للعزل في مستشفيات البشير.

يستعرض لكم الموجز خلال التقرير التالي آخر تفاصيل انتشار جدري القرود.

الصحة العالمية: جدري القرود لا يمكن تصنيفه "وباء إكس" حتي الاَن

وفي سياق متصل، حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل الدائر حول إمكانية اعتبار تفشي جدري القردة كـ "وباء إكس"، وهو مصطلح استخدمته المنظمة للإشارة إلى مرض قد ينتشر فجأة على مستوى عالمي مسببًا إصابات ووفيات بملايين الأعداد.

وأكدت فريدة محجوب، مسؤولة وحدة الوقاية من الأخطار المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن جدري القردة يمكن تصنيفه كـ "وباء إكس".

وأشارت محجوب إلى أن مصطلح "وباء إكس" صاغته المنظمة للتحذير من أوبئة غير معروفة قد تشكل تهديدًا عالميًا، مؤكدة على أهمية الاستعداد المبكر ورفع الكفاءات المحلية والصحية للتعامل مع مثل هذه الطوارئ.

وأضافت شذى محمد، المسؤولة التقنية ومديرة أحداث جدري القردة في منظمة الصحة العالمية، أن المرض لا يمثل جائحة عالمية حاليًا، ولكنه يمثل تهديدًا للصحة العامة على المستوى الدولي.

وأكدت أن ما يثير القلق هو انتشار المرض في دول إفريقية ورصد سلالة جديدة من الفيروس.

وتعمل المنظمة على تحليل البيانات ومراقبة الوضع عن كثب للتعامل مع هذا التهديد الصحي.

وعن مرض جدري القردة، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه مرض فيروسي يسببه فيروس جدري القردة، ويظهر عادة في غضون أسبوع من الإصابة، لكن الأعراض قد تتأخر حتى 21 يومًا.

وتشمل الأعراض الطفح الجلدي، الحمى، التهاب الحلق، الصداع، آلام العضلات والظهر، الوهن، وتورم الغدد الليمفاوية.

وتستمر الأعراض عادة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وقد تطول في حال وجود ضعف في الجهاز المناعي.

وقد انتشرت حالات جدري القردة بشكل خاص في بلدان إفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، كينيا، رواندا، وأوغندا.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، شهد العام الحالي أكثر من 14,000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، مع تسجيل 524 حالة وفاة، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023.

يواصل الفرع الحيوي الأول من المرض انتشاره في جمهورية الكونغو الديمقراطية لعدة سنوات، بينما كان الفرع الحيوي الثاني مسؤولًا عن التفشي العالمي في عام 2022، والذي أعلنته منظمة الصحة كحالة طوارئ صحية عامة دولية.

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عقب انتشار الفيروس ، الصحة العالمية تبث رسائل هامة بشأن جدري القرود