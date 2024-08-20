عقب انتشار الفيروس ، الصحة العالمية تبث رسائل هامة بشأن جدري القرود

يقف العالم أمام اختبار جديد من نوعه بعدما تجرع مرارة الإصابات بفيروس – كوفيد 19 – كورونا ومتحوراته على مدار السنوات الماضية ، لتعلن منظمة الصحة العالمية عن تحدٍ جديد بمواجهة فيروس جدري القرود .

الصحة العالمية تعلن فيروس جدري القرود طارئة صحية عامة

تزايد عدد الإصابات بفيروس جدري القرود خلال الأيام الماضية خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا بالسلالة "B1" من الفيروس؛ دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان المرض "طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا" في 14 أغسطس الجاري، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

ويعتبر جدري القردة ، ليس بجديد حيث يعود ظهوره إلى سبعينات القرن الماضي بقارة أفريقيا.

ظهور جدري القرود

الظهور الأول لفيروس جدري القرود عالمياً

ومنذ العام 1970، تم تسجيل حالات إصابة بجدري القردة في 11 دولة أفريقية، كما سجلت نيجيريا تفش واسع للفيروس منذ العام 2017.

جدري القرود

رسالة طمأنة من الصحة العالمية بشأن فيروس جدري القرود

من ناحيتها بثت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، رسائل طمأنة للعالم بشأن انتشار مرض جدري القردة مؤكدة أنه ليس "كوفيد الجديد".

وسبق وان أوصت المنظمة الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من الفيروس، بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.

سبب تسمية فيروس جدري القردة بهذا الإسم

ويعود تسمية الفيروس – جدري القردة - إلى عام 1958 حيث تم اكتشاف فيروس جدري القرود لأول مرة في الدنمارك، لدى أحد قرود المختبر.

أعراض جدري القرود



أعراض فيروس جدري القرود



وبحسب المعلومات المنشورة عن فيروس جدري القرود انه مرض نادر يحدث في المناطق النائية، وتحديدًا وسط وغرب إفريقيا، بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة، حيث ينتقل فيروس جدري القرود إلى الإنسان عن طريق الحيوانات البرية.

وتحدثت تقارير طبية عن بعض الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بفيروس جدري القرود والتي تشمل -حمى، صداع الراس والانتفاخ، وآلام الظهر، وآلام في العضلات، والخمول، إلى جانب ظهور طفح جلدي يبدأ على الوجه وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم-.



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