جدري القرود يعيد توقعات ليلى عبد اللطيف إلى الصدارة من جديد.. قلق حول العالم

توقعات ليلى عبد اللطيف.. من جديد عادت توقعات خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف إلى الواجهة، بعدما أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة بسبب صدق بعضها.

وفي الساعات الماضية، عاد الحديث عن صحة توقعات ليلى عبد اللطيف، بعدما قامت خبيرة التنبؤات بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق إنستجرام تظهر فيه توقعها بوباء جدري القرود الذي أصبح يثير المخاوف حول العالم.

ليلى عبد اللطيف وجدري القرود

ونشرت ليلى عبد اللطيف مقطع فيديو لها خلال استضافتها في في برنامج يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر إحدى الفضائيات اللبنانية، ووقتها قالت "أتوقع انتشار وباء جديد أشد خطورة من كورونا، يسبب حكة في الجلد ويشبه الجدري يمكن أن يثير القلق حول العالم".



وبعد نشر الفيديو الذي اطلع عليه الموجز، تم تناقله على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن دهشتهم من صدق توقعاتها التي سبقت إعلان منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ صحية عالمية" بسبب تفشي "جدري القردة" بين الأطفال والبالغين في عدة دول، فضلاً عن ظهور سلالات جديدة من الفيروس قد تكون أكثر قابلية للانتشار.

توقعات ليلى عبد اللطيف

وقبل أسابيع قليلة، تحققت توقعات ليلى عبد اللطيف بعد عطل عالمي تسبب في انقطاع خدمات مايكروسوفت حول العالم حيث واجه المستخدمون انقطاعًا في الخدمة، مع عدم عمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأنظمة، ما تسبب في توقف البنوك وشركات الطيران، عن انقطاعات واسعة النطاق.

وفي هذا الوقت تم تناقل توقعات ليلي عبد اللطيف خلال حوار تلفزيوني في العام الماضي، عن احتمال انقطاع شبكة الانترنت في معظم دول العالم، بالإضافة إلي ذلك سوف تعلن بعض مطارات دول أوربية إغلاقها وتوقف وتأجيل حركة الطيران، حيث قالت وقتها إن توقف المطارات وتعطل الرحلات سوف يؤدي إلي حالة من الهلع بين الأشخاص نتيجة التوقف المفاجئ.

توقعات ليلى عبد اللطيف والانتخابات الرئاسية

كما ظهر اسم توقعات ليلى عبد اللطيف مرة أخرى بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من ماراثون الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبخاصة أنها كانت توقعت انسحابه لسبب طبي في لقائها بتاريخ يناير 2024 في برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب، وأكدت أن من سيحكم أمريكا ستكون امرأة، ولن يفوز ترامب.

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