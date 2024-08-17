بعد إعلان منظمة الصحة حالة الطوارئ.. تعرف على أعراض جدري القرود

اثار تفشي فيروس جدري القرود قلق العديد من المواطنين، خاصة بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطواريء الصحية العالمية جراء تفشي مرض جدري القرود، لافتة إلى أن تفشي الفيروس في أفريقيا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

جاء قرار منظمة الصحة العالمية، عن فيروس جدري القرود، عقب اجتماع لجنة الطوارئ الخاصة بمرض الجدري في الميتوكوندريا وسط مخاوف من وصول سلالة أكثر فتكا من الفيروس إلى أربع مقاطعات أفريقية لم تتأثر من قبل، وسبق أن تم احتواء هذه السلالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن جانبها قامت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتنشيط الإجراءات الصحية الوقائية المقررة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، في ضوء المتابعة المستمرة للحالة الوبائية للمرض والمنشورات الدورية ذات الصلة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر البرية وتنشيط كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالمرض في منافذ دخول البلاد.

جدري القرود



كيف ينتشر فيروس جدري القرود

فيروس «M Pox» المعروف سابقا باسم جدري القرود، ينتشر عبر الطرق التالية:

-من خلال الاتصال اللصيق

- من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدي، أو الملابس الملوثة أو البياضات.

-من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب، وعادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم.

-تكوين حويصلات على سطح راحة اليد.



أعراض جدري القرود

توجد العديد من أعراض جدري القرود التي تشير إلى إصابة الشخص بالمرض، يوضحها لكم الموجز كالتالي:

-الحمى.

-الطفح الجلدي.

-الصداع.

-آلام العضلات والظهر.

-القشعريرة.

-الشعور بالتعب.

جدري القرود

وزارة الصحة والسكان أوضحت أن الأبحاث والتقارير إلى أنه من غير المرجح ان يتحول «M Pox» إلى جائحة مثل «كورونا» غير أنه حتى الآن يعد طارئة صحية تثير قلقًا دوليًا، ومنظمة الصحة العالمية، تعلن ذلك عند تفشي أي مرض، وهذا يشير إلى إمكانية انتقالها لبلدان اخرى.



وأعلنت وكالة الصحة العامة في السويد، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة خارج القارة الأفريقية، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيف المرض كطارئة صحية عالمية.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تتابع عن كثب التحقق من 50 حالة يُشتبه بأنها إصابات بجدري القردة، دون الكشف عن أسماء الدول التي شهدت هذه الحالات. وأعربت المنظمة عن مخاوفها من احتمال تسجيل المزيد من الإصابات في الفترة المقبلة.

أقرا أيضًا:

طرق الوقاية من جدري القرود .. وهذه أعراض الإصابة

الفرق بين جدري المائي وجدري القرود وكيفية الوقاية