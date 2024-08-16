طرق الوقاية من جدري القرود .. وهذه أعراض الإصابة



جدري القرود هو مرض فيروسي نادر ينتمي إلى عائلة الفيروسات الجدريّة، ويشبه في خصائصه مرض الجدري. تم التعرف على جدري القرود لأول مرة في القردة في عام 1958، ومن هنا جاء اسم المرض، رغم أنه يصيب بشكل رئيسي البشر والحيوانات الأخرى.



أعراض جدري القرود

تبدأ أعراض جدري القرود بشكل مشابه للإنفلونزا، ثم تتطور إلى طفح جلدي. الأعراض تشمل:

1. الأعراض الأولية:

- حمى

- صداع

جدري القرود



- تعب عام

- آلام عضلية

- قشعريرة

- تضخم العقد اللمفية

لا يفوتك الفرق بين جدري المائي وجدري القرود وكيفية الوقاية

2. الطفح الجلدي:

- يبدأ الطفح الجلدي عادةً في الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

- يتطور الطفح من بقع حمراء صغيرة إلى بثور مليئة بالسائل ثم إلى قشور قبل أن تشفى.

طرق الوقاية من جدري القرود

لا يفوتك جدري القرود.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس النادر

1. تجنب الاتصال المباشر:

- تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو الحيوانات التي قد تكون مصابة.

- استخدم القفازات وأدوات الحماية الشخصية عند التعامل مع المرضى أو الحيوانات.

2. الاهتمام بالنظافة:

- غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

- تعقيم الأسطح والأشياء التي قد تكون ملوثة.

3. تلقي اللقاح:

- اللقاح ضد الجدري يمكن أن يوفر بعض الحماية ضد جدري القرود.

4. العزل:

- عزل المرضى المصابين لتقليل انتقال العدوى إلى الآخرين.

علاج جدري القرود

لا يوجد علاج محدد لجدري القرود، ولكن يمكن إدارة الأعراض باستخدام أدوية مضادة للفيروسات في بعض الحالات. عادةً ما تكون العناية الذاتية وإدارة الأعراض كافية لمعظم المرضى.

اقرأ أيضاً: الفرق بين جدري المائي وجدري القرود وكيفية الوقاية