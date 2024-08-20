يستخدم فيروسات حية.. كل ما تريد معرفته عن لقاح جدري القرود

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن لقاح جدري القرود، وذلك بعدما كشف أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، محمود الأفندي، نجاح روسيا في تطوير لقاح مبتكر وفعال لعلاج عدوى جدري القرود.

ما هو جدري القرود

فيروس جدري القرود، هو مرض فيروس حيواني ينتقل إلى الإنسان من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، تتشابه أعراض المرض مع مرضي الجدري العادي، إلا أنها أقل خطورة.

لقاح جدري القرود

وعن لقاح جدري القرود، قال محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، في تصريحات تلفزيونية، أن اللقاح الجديد يعتمد على نهج علمي ممتد لسنوات طويلة، يتمثل في استخدام تقنية مماثلة للقاح للوقاية من مرض الجدري.

وأشار أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أن كلا اللقاحين يحملان ذات التقنية، حيث يستخدما فيروسات حية ضعيفة وغير مضرة بجسم الإنسان لتحفيز المناعة ضد المرض المستهدف، وفي حالة جدري القرود، يعتبر هذا النهج آمنًا وفعالًا في مكافحة العدوى والحد من انتشارها.

وأوضح أن لقاحه المبتكر أظهر فعالية ملحوظة في مقاومة جدري القرود، إلا أنه يتطلب المزيد من التجارب السريرية والأبحاث العلمية الإضافية للتأكد من سلامة استخدامه والتأكد من كفاءته الكاملة.

ومن جانبها، تسعى شركة "بافاريان نورديك" للتكنولوجيا الحيوية، وهي الشركة الوحيدة التي أنتجت لقاحاً معتمداً مضاداً لجدري القرود "إمبوكس" في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى الحصول على تصريح باستخدام المراهقين للقاح في ظل انتشار سلالة جديدة من الفيروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها شمالي كوبنهاغن، إنها سترسل بيانات سريرية إلى وكالة الأدوية الأوروبية لدعم توسيع استخدام اللقاح ليشمل الأشخاص من سن 12 إلى 17 عاما في أوروبا.

جدري القرود

ما هي أعراض جدري القرود؟



يوجد عدة أعراض لفيروس جدري القرود، يوضحها لكم الموجز كالتالي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم مصحوبًا بالحمى والقشعريرة.

آلام عضلية شديدة.

صداع.

تورم حول العينين.

الغثيان.

القيء.

الإسهال.

ظهور بثور صغيرة على الجلد، قد تكون محمومة وتتحول إلى طفح جلدي، يظهر على الوجه أو في أجزاء أخرى من الجسم.

جدري القرود

كيف ينتقل جدري القرود؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، طرق انتقال جدري القرود من شخص إلى آخر، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن جدري القرود، ينتقل في المقام الأول من خلال ملامسة الجلد للجلد عن قرب مع الأشخاص المصابين أو ملابسهم المتسخة أو ملاءات الأسرة.

وأوضح عبد الغفار، أنه غالبًا ما يسبب آفات جلدية مرئية يمكن أن تجعل الأشخاص أقل عرضة للاتصال الوثيق بالآخرين.

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