حقيقة انتشار جدري القرود في مصر.. وهذه أعراض المرض



جدري القرود هو مرض نادر يسببه فيروس جدري القرود (Monkeypox virus)، الذي ينتمي إلى عائلة الفيروسات الجدرية. اكتُشف المرض لأول مرة في قرود في عام 1958، ومن هنا جاء اسمه، ولكن تم تسجيل أول حالة إصابة بشرية في عام 1970. ويستعرض الموجز خلال السطور التالية كل ما يتعلق بمرض جدري القرود.

نسبة انتشار جدري القرود

آخر التحديثات تؤكد أنه خلال شهر أغسطس 2024، انتشر الفيروس بصورة غير مسبوقة، حيث ظهرت حالات عدة في إفريقيا وتحديداً داخل أربع دول جديدة وهي كينيا بحالة واحدة، وبوروندي بـ 61 حالة، رواندا بأربع حالات، بالإضافة إلى أوغندا بحالتين. وتعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها هذه الدول بوجود إصابات لديها بمرض جدري القرود، كما ظهرت 6 حالات إصابة في كوت ديفوار من السلالة الثانية، أما جنوب إفريقيا فقد سجلت 22 حالة جديدة مؤكدة، بينها 3 حالات وفاة.

جدري القرود

جدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، زادت حالات جدري القرود خارج المناطق التقليدية التي كان يتوطن فيها، خاصة في وسط وغرب إفريقيا.

في عام 2022، سجلت عدة دول خارج إفريقيا زيادات ملحوظة في عدد الحالات، مما أدى إلى إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العالمية.

لكن، نسبة الانتشار العالمية تبقى أقل مقارنة بأمراض معدية أخرى، وقد يختلف الوضع بشكل كبير من بلد إلى آخر.

أعراض جدري القرود

- الأعراض الأولية: تشمل الحمى، والصداع، وآلام العضلات، والتعب، وأحياناً تورم الغدد الليمفاوية.

- الطفح الجلدي: يظهر الطفح الجلدي عادةً بعد يوم إلى أربعة أيام من ظهور الحمى، ويبدأ على الوجه وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. الطفح يبدأ كبقع مسطحة ثم يتحول إلى حويصلات، ثم إلى بثور مملوءة بالصديد، وأخيراً تقشر.

طرق الوقاية من جدري القرود

1. التطعيم: اللقاح ضد جدري الإنسان يُظهر فعالية ضد جدري القرود أيضاً. التطعيم قد يكون مفيداً في المناطق التي تشهد انتشاراً للمرض.

2. تجنب الاتصال المباشر: تجنب الاتصال الوثيق مع المصابين أو مع الحيوانات المريضة أو الميتة التي قد تكون مصدر عدوى.

3. نظافة اليدين: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو استخدام مطهرات اليدين التي تحتوي على الكحول.

4. الوقاية من العدوى البيئية: استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة، مثل الأقنعة والقفازات، عند التعامل مع المرضى أو أشياء قد تكون ملوثة.

5. التواصل الصحي: إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت للفيروس، فاستشر أخصائي الصحة واتبع الإرشادات الطبية.

إذا ظهرت عليك أعراض جدري القرود أو كنت قد تعرضت لأحد المصابين، يجب عليك الاتصال بمزود الرعاية الصحية على الفور للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

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