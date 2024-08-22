

جدري القرود هو مرض نادر يتسبب فيه فيروس جدري القرود وهو ينتمي إلى عائلة الفيروسات الجدرية التي تشمل أيضاً الجدري. يُصيب هذا المرض في الغالب القرود والحيوانات الأخرى، ولكنه يمكن أن ينتقل إلى البشر. تظهر أعراضه بشكل مشابه للجدري، مثل الحمى والطفح الجلدي، وتكون شديدة أحيانًا. يظل المرض نادرًا في معظم أنحاء العالم، ولكنه قد يحدث في مناطق معينة بشكل متكرر. العلاج غالبًا ما يكون داعمًا ويتضمن تخفيف الأعراض والوقاية من المضاعفات.



هناك عدة عادات يومية خاطئة يمكن أن تعزز فرص الإصابة بمرض جدري القرود من بين هذه العادات:

جدري القرود

عادات يومية خاطئة تعزز فرص الإصابة بمرض جدري القرود

الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين: يمكن أن ينتقل فيروس جدري القرود من خلال التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو القشور أو سوائل الجسم المعدية لشخص مصاب. هذا يشمل الاتصال الحميمي مثل الجنس أو حتى التلامس الجلدي العادي.

استخدام الأدوات المشتركة: استخدام الفراش أو المناشف أو الملابس التي لامست الطفح الجلدي المعدي أو القشور أو سوائل الجسم يمكن أن ينقل الفيروس. تنظيف هذه العناصر بشكل غير صحيح يمكن أن يزيد من خطر الانتشار.

التعرض لإفرازات الجهاز التنفسي: على الرغم من أن انتقال العدوى عبر إفرازات الجهاز التنفسي ليس شائعًا كما هو الحال مع كوفيد-19، إلا أنه لا يزال ممكنًا عند التعرض لفترة طويلة وعن قرب لشخص مصاب.

عدم غسل اليدين بانتظام: عدم غسل اليدين جيدًا بعد ملامسة أي إنسان أو حيوان مصاب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالفيروس. يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

التعامل مع الحيوانات البرية دون حماية: يمكن أن ينتقل الفيروس من الحيوانات المصابة إلى البشر من خلال العضّ أو الخدش، أو حتى تناول لحوم الحيوانات المصابة التي لم تُطهى جيدًا.

عدم عزل المصابين: عدم عزل الأشخاص المصابين بجدري القرود عن الأصحاء يمكن أن يسهم في انتشار الفيروس بشكل أكبر.

التعرض للملابس أو الأغطية الملوثة: استخدام الملابس أو الأغطية التي قد تكون ملوثة بالفيروس دون تنظيفها جيدًا.

عدم تلقي التطعيمات المناسبة: في بعض الأحيان، قد يكون من المفيد تلقي التطعيمات ضد الأمراض ذات الصلة، مثل الجدري، الذي يمكن أن يوفر حماية جزئية ضد جدري القرود

باتباع هذه النصائح وتجنب هذه العادات الخاطئة، يمكن تقليل فرص الإصابة بجدري القرود بشكل كبير.

اقرأ أيضاً: بعد انتشار جدري القرود .. نصائح للوقاية منه