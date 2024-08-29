

جدري القرود هو مرض نادر ينجم عن فيروس ينتمي إلى عائلة الفيروسات الجدرية. يمكن أن ينتقل هذا الفيروس من الحيوانات إلى البشر، وأحيانًا من شخص إلى آخر. يتميز بظهور طفح جلدي يشبه الجدرى، مع أعراض أخرى مثل الحمى والصداع وآلام العضلات.

للوقاية من جدري القرود، يمكن أن تلعب التغذية دورًا مهمًا في تعزيز المناعة. فيما يلي بعض الأطعمة التي قد تساعد في تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض الفيروسية، يستعرضها الموجز في السطور التالية:

جدري القرود

أطعمة تساعد في الوقاية من جدري القرود

1. الفواكه والخضروات الطازجة: تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C وE، التي تدعم صحة الجهاز المناعي. مثل البرتقال، الكيوي، الفراولة، السبانخ، والجزر.

2. الأطعمة الغنية بالزنك: الزنك عنصر غذائي ضروري لدعم نظام المناعة. تشمل المصادر الجيدة له المكسرات، البذور (مثل بذور اليقطين)، المحار، ولحم البقر.

3. الأطعمة الغنية بالأوميغا-3: الأحماض الدهنية أوميغا-3 تساهم في تقوية الجهاز المناعي. تشمل المصادر الجيدة الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، والسردين، وكذلك الجوز وبذور الشيا.

4. الأطعمة البروتينية: البروتينات تساعد في بناء خلايا المناعة. تشمل المصادر الجيدة اللحوم الخالية من الدهون، البيض، البقوليات، ومنتجات الألبان.

5. الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك: البروبيوتيك يعزز صحة الأمعاء والتي تلعب دورًا في دعم الجهاز المناعي. يمكنك العثور عليها في الزبادي، الكفير، والمخللات.

6. الماء: الترطيب الجيد مهم للحفاظ على صحة الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض.

تجنب الأطعمة التي قد تضعف جهاز المناعة مثل الأطعمة ذات المحتوى العالي من السكر والدهون المشبعة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الحفاظ على نظافة جيدة واتباع إجراءات السلامة الشخصية لتقليل مخاطر الإصابة.

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