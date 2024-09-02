عاجل| إيران تعلن مفاجآت جديدة في اغتيال إسماعيل هنية

صرح محمد حسين ساعي، عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، يوم الاثنين، أن استخدام تطبيق "واتساب" كان السبب وراء تحديد موقع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، واغتياله في طهران.

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يُذكر أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية هو هيئة محافظة أسسها آية الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني، وتتسم قرارات هذا المجلس بالقوة ولا يمكن إلغاؤها إلا بقرار من المرشد الأعلى للثورة، حيث يعين علي خامنئي معظم أعضائه، بينما يتولى رئيس الحكومة الإيرانية رئاسة المجلس.

في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الإيراني، قال ساعي: "في دول المنطقة، يُعتقد بشكل شائع أن الهواتف المحمولة تسهم في التجسس على المستخدمين".

وأضاف أن "إحدى الفرضيات الرئيسية حول اغتيال هنية تشير إلى أن العملية تمت باستخدام تطبيق واتساب".

وكان الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس قد أعلنا في 31 يوليو الماضي عن إغتيال هنية في محل إقامته شمال طهران، بعد حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.

وقد وجهت إيران وحلفاؤها في المنطقة أصابع الاتهام إلى إسرائيل بتنفيذ عملية الإغتيال، بينما قدمت طهران عدة روايات حول كيفية تحديد موقع هنية وتنفيذ عملية الاغتيال.

وكان قد أشار أحدث بيان صادر عن الحرس الثوري، إلى أن الاغتيال تم بواسطة صاروخ موجه، دون توضيح مكان إطلاقه.

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