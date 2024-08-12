هجوم إيراني مرتقب علي إسرائيل.. آخر المستجدات بعد اغتيال إسماعيل هنية

هجوم إيراني مرتقب علي إسرائيل.. يترقب العالم بأسره قيام طهران بشن هجوم إيراني مرتقب علي إسرائيل، في ضوء تصاعد التوترات بين البلدين خاصة بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس.

ويُنذر تصاعد وتيرة التهديدات سواء بالتصريحات الهجومية أو بالعمليات العسكرية بين البلدين بـ هجوم إيراني مرتقب علي إسرائيل، وسط دعوات العديد من دول وقادة العالم لضبط النفس وتجنب اشتعال الصراع.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي آخر مستجدات الهجوم الإيراني المرتقب علي إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية.

إيران تُهدد: لدينا الحق في رد مناسب ورادع على إسرائيل

وزاد احتمال شن هجوم إيراني مرتقب علي إسرائيل، مع إصرار إيران علي الانتقام لاغتيال إسماعيل هنية وذلك وفقًا لما نقله إعلام رسمي إيراني عن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، القول لنظيره الصيني، اليوم الاثنين، إن طهران لها الحق في رد مناسب ورادع على إسرائيل لضمان الاستقرار الإقليمي، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وأعلنت طهران السبت الماضي، أنها تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن نفسها، في الرد على اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية، والذي نسبته لإسرائيل، مشددة على أن ذلك لا علاقة له بـ وقف إطلاق النار في غزة.

إسماعيل هنية

إسرائيل ترفع حالة التأهب القصوي

من ناحية آخري، رفعت إسرائيل حالة التأهب القصوي، استعدادًا لأي هجوم إيراني مرتقب علي إسرائيل، وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وفقًا لتقييم الوضع، قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، اليوم الاثنين، تأجيل إجازات العاملين الدائمين الذين يخدمون في جيش الاحتلال في الخارج بشكل فوري ، وذلك على خلفية التأهب الإسرائيلي المتزايد تحسبا لهجمات إيران وحزب الله.

وقرر بار تقليص الوفود الإسرائيلية والأنشطة الرسمية في الخارج، وذكر أنه ستكون هناك موافقة شخصية على أي رحلة رسمية إلى الخارج، وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن منع جيش الاحتلال في وقت سابق جنوده من البقاء بشكل منتظم ودائم في جورجيا وأذربيجان، وأمر جميعهم الموجودين هناك بالعودة إلى إسرائيل على الفور، خوفًا من الانتقام الإيراني في هذه البلدان.

وفي نفس الصدد، أكدت القناة الـ 13العبرية أن إسرائيل رفعت حالة التأهب إلى أقصى درجة، وغيرت تقييمها للوضع، وتستعد المؤسسة الأمنية لهجوم مشترك من قبل إيران وحزب الله – إما في وقت واحد أو بطريقة تدريجية هذا الأسبوع.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إلى التوترات المتزايدة مع الإيرانيين، قائلًا: "عندما يُهدد أعداؤنا بإيذاءنا بطرق لم يؤذونا بها من قبل - فمن المتوقع أن نؤذيهم أيضًا - بطريقة لم نتصرف بها في الماضي".

وأضاف: "أن الجيش الإسرائيلي لديه قدرة كبيرة. أتمنى أن يقوموا بالحسابات جيدًا وألا يصلوا إلى النقطة التي يجعلوننا نفعل أشياء من شأنها أن تسبب ضررا كبيرا وتزيد من فرصة اندلاع الحرب على جبهات إضافية، هذه أشياء لا نريدها، لكننا نحتاج للاستعداد لها".

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

استعداد واشنطن لـ هجوم إيراني مرتقب علي إسرائيل

ومع ارتفاع منسوب التوتر، والاستعداد لـ هجوم إيراني مرتقب علي إسرائيل، أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عن أنها ستُعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والمقاتلات.

وأمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» بـ «تسريع وصولها» إلى الشرق الأوسط حسبما أعلن البنتاجون ، في وقت يتأهب فيه العالم بأسري لـ هجوم إيراني مرتقب علي إسرائيل.

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