تصريحات إسرائيلية تشعل التوتر.. ومصر تلقن نتنياهو درسا

أصدرت جمهورية مصر العربية اليوم بياناً عبر وزارة الخارجية، تعبر فيه عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي في 2 سبتمبر.

وأشارت مصر إلى أن هذه التصريحات تمثل محاولة واضحة للزج باسمها بهدف تشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

كما أكدت مصر أن تلك التصريحات تتعارض مع الجهود التي تبذلها القاهرة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة من أجل تحقيق استقرار المنطقة.

ويعرض الموجز تفاصيل بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

رفض مصر للمزاعم الإسرائيلية

وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفض القاهرة التام لأي مزاعم تُثار من الجانب الإسرائيلي في هذا السياق.

وأوضحت أن هذه التصريحات لا تخدم إلا زيادة تعقيد الوضع، وأنها تأتي كمحاولة لتبرير السياسات العدوانية والتحريضية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية.

تحذير من التصعيد

حذرت مصر من تداعيات إطلاق مثل هذه التصريحات التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد أكبر في المنطقة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تستهدف تأجيج الوضع الأمني وإحداث توترات إضافية، مما قد ينعكس سلباً على السلام والاستقرار الإقليميين.

التزام مصر بالسلام

وأكدت مصر مجدداً تمسكها بدورها الريادي في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، مشددة على أهمية تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة وحماية الأمن الإقليمي.

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